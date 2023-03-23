Куйвашев отстранился от разборок мэра Екатеринбурга с депутатами

Евгений Куйвашев (справа) не считает, что поправки в Устав так уж важны Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дистанцировался от споров вокруг изменения схемы выборов в Екатеринбурге. Основной инициатор поправок в Устав — мэр Алексей Орлов, он и отвечает за голосование в думе. Куйвашеву же как опытному аппаратчику не создает проблем ни один из результатов, рассказал URA.RU источник, близкий к резиденции губернатора.

С Орловым по этой теме взаимодействует политический зам Куйвашева Олег Чемезов, уточнил собеседник агентства. Но и для Чемезова непринципиально, сумеет ли Орлов договориться со спикером думы Игорем Володиным. Поскольку на сентябрьских выборах собираются применять дистанционное электронное голосование (ДЭГ), результат определит не нарезка округов, а доступ к технологии, объяснил логику источник.

Другой собеседник URA.RU подтвердил, что резиденция не дает Володину прямых указаний и ожидает, что Орлов договорится с ним самостоятельно. «Чемезов дал понять это, когда разговаривал с Орловым и Володиным», — поделился инсайдер.

В самой думе и в мэрии ситуацию пока не комментируют. Как писало URA.RU, поправки в Устав Екатеринбурга, подготовленные командой Орлова, предполагают увеличение количества одномандатных округов с 18 до 25 и сокращение «списочных» мест в гордуме с 18 до десяти. Кроме того, Орлов хочет, что в гордуме был не один вице-спикер, как сейчас, а больше. Часть депутатов — в основном те, кого Орлов не включил в свои предвыборные списки, — выступает против нововведений. Они объединяются вокруг Володина, которого Орлов хочет сместить.