Губернатор Артюхов понижает статус заксобрания ЯНАО

Губернатор Артюхов планирует полностью реорганизовать аппарат заксобрания ЯНАО

Артюхов поручил реорганизовать аппарат заксобрания ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов понижает статус регионального заксобрания, делая его несамостоятельной структурой. Как сообщает источник URA.RU, глава региона хочет полностью реорганизовать аппарат заксобрания, не трогая только помощников депутатов.

«Будут не просто сокращения, будет реорганизация. Губернатор таким образом просто сильно понижает статус регионального законодательного органа», — рассказывает собеседник.

В пресс-службу заксобрания региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Сокращение трети аппарата регпарламента — это первый этап. Все вопросы, которыми занимался аппарат, возьмет на себе управление делами окружного правительства. Как сообщил источник, спикера заксобрания Сергея Ямкина в этой ситуации поставили перед фактом, и он не стал никак на нее влиять.