В Перми женщина погибла после падения льда с крыши

Неочищенные крыши — гроза пермяков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми упавшая с крыши трехэтажки глыба льда убила проходящую женщину. Как сообщает паблик «ЧП Пермь», это произошло рядом с домом №20 по улице Ушакова. В минздраве сообщили, что пермячка скончалась до приезда медиков.

«Вызов скорой был около 9:20. Женщина скончалась до прибытия медиков», — пишет Properm со ссылкой на минздрав.

Ранее URA.RU рассказывало, что аналогичное ЧП произошло в Березниках. Там женщину, попавшую под глыбу снега и льда, медики увезли в реанимацию.