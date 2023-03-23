23 марта 2023

В Перми женщина погибла после падения льда с крыши

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детская больница красного креста. Курган, труба, сосули, теплотрасса, сосульки на трубе, лед, теплотрубы, оледенение
Неочищенные крыши — гроза пермяков Фото:

В Перми упавшая с крыши трехэтажки глыба льда убила проходящую женщину. Как сообщает паблик «ЧП Пермь», это произошло рядом с домом №20 по улице Ушакова. В минздраве сообщили, что пермячка скончалась до приезда медиков.

«Вызов скорой был около 9:20. Женщина скончалась до прибытия медиков», — пишет Properm со ссылкой на минздрав.

Ранее URA.RU рассказывало, что аналогичное ЧП произошло в Березниках. Там женщину, попавшую под глыбу снега и льда, медики увезли в реанимацию.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Перми упавшая с крыши трехэтажки глыба льда убила проходящую женщину. Как сообщает паблик «ЧП Пермь», это произошло рядом с домом №20 по улице Ушакова. В минздраве сообщили, что пермячка скончалась до приезда медиков. «Вызов скорой был около 9:20. Женщина скончалась до прибытия медиков», — пишет Properm со ссылкой на минздрав. Ранее URA.RU рассказывало, что аналогичное ЧП произошло в Березниках. Там женщину, попавшую под глыбу снега и льда, медики увезли в реанимацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...