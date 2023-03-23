Глава пермского СУ СК взял на контроль расследование дела о гибели женщины от глыбы льда

Сотрудники следственного управления СКР по Прикамью изымают документы в управляющей компании Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело после гибели в Перми женщины, на которую упал лед с крыши дома. Ход расследования дела взял на контроль глава управления Денис Головкин, сообщается на сайте краевого СУ СКР. Сейчас следственные органы проводят обыски в управляющей компании, которая обслуживала дом, чтобы изъят необходимые для следствия документы.

«По факту гибели жительницы Перми из-за падения снега с крыши жилого многоквартирного дома возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя ведомства Дениса Головкина», — информирует СУ СКР по Прикамью.

Трагедия произошла в пятницу, 24 марта, возле дома, расположенного по улице Ушакова. В результате падения льда пенсионерка получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась еще до приезда скорой.