23 марта 2023

Глава пермского СУ СК взял на контроль расследование дела о гибели женщины от глыбы льда

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, следственный комитет, автомобиль, комитет, ск, следственный
Сотрудники следственного управления СКР по Прикамью изымают документы в управляющей компании Фото:

Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело после гибели в Перми женщины, на которую упал лед с крыши дома. Ход расследования дела взял на контроль глава управления Денис Головкин, сообщается на сайте краевого СУ СКР. Сейчас следственные органы проводят обыски в управляющей компании, которая обслуживала дом, чтобы изъят необходимые для следствия документы.

«По факту гибели жительницы Перми из-за падения снега с крыши жилого многоквартирного дома возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя ведомства Дениса Головкина», — информирует СУ СКР по Прикамью.

Трагедия произошла в пятницу, 24 марта, возле дома, расположенного по улице Ушакова. В результате падения льда пенсионерка получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась еще до приезда скорой.

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Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело после гибели в Перми женщины, на которую упал лед с крыши дома. Ход расследования дела взял на контроль глава управления Денис Головкин, сообщается на сайте краевого СУ СКР. Сейчас следственные органы проводят обыски в управляющей компании, которая обслуживала дом, чтобы изъят необходимые для следствия документы. «По факту гибели жительницы Перми из-за падения снега с крыши жилого многоквартирного дома возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя ведомства Дениса Головкина», — информирует СУ СКР по Прикамью. Трагедия произошла в пятницу, 24 марта, возле дома, расположенного по улице Ушакова. В результате падения льда пенсионерка получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась еще до приезда скорой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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