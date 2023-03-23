В челябинском районе приняли отставку главы, уволившегося после разноса от Текслера

Ивана Сурменева официально сняли с поста главы Нагайбакского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собрание депутатов Нагайбакского района Челябинской области 24 марта приняло отставку главы Ивана Сурменева. Решение было принято единогласно. Исполняющим обязанности главы района назначен первый заместитель главы Яков Кригер.

«Все вы знаете, что я принял решение об отставке. Это решение принято осознанно. Всем огромное спасибо за работу, благодарю вас за поддержку и понимание», — передает слова Сурменева газета «Всходы».

Депутаты в свою очередь отметили плодотворную деятельность Сурменева на посту главы района. За короткий отрезок времени в районе отремонтировали большое количество километров дорог, газифицировали несколько поселков, отреставрировали три дома культуры.

Сурменев подал в отставку 15 марта. Этому предшествовали несчастный случай со школьником в селе Фершампенуаз, на которого упала глыба льда со стены ФОКа, и последовавший за ЧП разнос от губернатора Алексея Текслера.