В челябинском баре на мужчину напали с ножом за чтение стихов

24 марта 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Одному из посетителей не понравилась декламация и он схватился за нож Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В одном из баров Магнитогорска (Челябинская область) на одного из посетителей напали с ножом за то, что он громко читал стихи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, ему оказали помощь приехавшие сотрудники скорой помощи. «Потерпевший длительное время громко читал стихи, что не понравилось обвиняемому. Он нанес мужчине несколько ножевых ранений, после чего покинул место происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. В ведомстве отметили, что нападавший был задержан сотрудниками Росгвардии. На него завели уголовное дело по ч.3 ст. 30 — ч.1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В одном из баров Магнитогорска (Челябинская область) на одного из посетителей напали с ножом за то, что он громко читал стихи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, ему оказали помощь приехавшие сотрудники скорой помощи. «Потерпевший длительное время громко читал стихи, что не понравилось обвиняемому. Он нанес мужчине несколько ножевых ранений, после чего покинул место происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. В ведомстве отметили, что нападавший был задержан сотрудниками Росгвардии. На него завели уголовное дело по ч.3 ст. 30 — ч.1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.