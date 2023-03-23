Челябинского военного осудили за покупку водительских прав

Военнослужащий предоставил поддельное удостоверение для продвижения по службе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Челябинского военнослужащего осудили за покупку поддельного водительского удостоверения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

«В июле 2021 года военнослужащий, не желая получать на законных основаниях водительское удостоверение, приобрел его у неустановленного лица. Удостоверение было оформлено на его имя», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Как пояснили в суде, военнослужащий использовал данное удостоверение для продвижения по службе. Он написал рапорт и приложил к нему приобретенные поддельные права, вследствие чего приказом командира части был назначен на воинскую должность водителя-повара.

Суд признал военнослужащего виновным и назначил штраф в 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.