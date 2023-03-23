23 марта 2023

Челябинского военного осудили за покупку водительских прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
Военнослужащий предоставил поддельное удостоверение для продвижения по службе Фото:

Челябинского военнослужащего осудили за покупку поддельного водительского удостоверения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

«В июле 2021 года военнослужащий, не желая получать на законных основаниях водительское удостоверение, приобрел его у неустановленного лица. Удостоверение было оформлено на его имя», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Как пояснили в суде, военнослужащий использовал данное удостоверение для продвижения по службе. Он написал рапорт и приложил к нему приобретенные поддельные права, вследствие чего приказом командира части был назначен на воинскую должность водителя-повара.

Суд признал военнослужащего виновным и назначил штраф в 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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Челябинского военнослужащего осудили за покупку поддельного водительского удостоверения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. «В июле 2021 года военнослужащий, не желая получать на законных основаниях водительское удостоверение, приобрел его у неустановленного лица. Удостоверение было оформлено на его имя», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Как пояснили в суде, военнослужащий использовал данное удостоверение для продвижения по службе. Он написал рапорт и приложил к нему приобретенные поддельные права, вследствие чего приказом командира части был назначен на воинскую должность водителя-повара. Суд признал военнослужащего виновным и назначил штраф в 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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