23 марта 2023

Свердловчанин стал миллионером благодаря подарку отца. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет, столото
В семье победителя верили, что однажды лотерейный билет принесет удачу Фото:

Житель Свердловской области Александр Чернядьев выиграл 1 200 000 рублей в «Русском лото». Счастливый билет победителю подарил отец. Об этом URA.RU рассказал распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото».

«У нас в семье поклонник лотерей — папа. Он всегда покупает билеты для всех членов семьи, и, когда вручает их нам, приговаривает: „Дарю выигрышный“. В этот раз его фраза притянула к нам удачу», — цитируют уральца в «Столото».

Победитель работает в аэропорту диспетчером обслуживания воздушного движения. В эту профессию он пошел по стопам отца, который тоже трудился авиадиспетчером. Александр признался, что, узнав о выигрыше, немного растерялся. А когда осознал свое везение, поделился радостной новостью с женой и отцом.

«Папа обрадовался, а супруга сначала не поверила в случившееся чудо. Теперь будем вместе думать, как потратить эти деньги», — передают слова счастливца в «Столото».

Ранее свердловская пенсионерка выиграла в лотерею более 300 миллионов рублей. Женщина признавалась, что накануне видела астрологический прогноз, который сулил ей внезапную денежную прибыль.

Победителю подарил счастливый билет отец
Фото:

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Житель Свердловской области Александр Чернядьев выиграл 1 200 000 рублей в «Русском лото». Счастливый билет победителю подарил отец. Об этом URA.RU рассказал распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото». «У нас в семье поклонник лотерей — папа. Он всегда покупает билеты для всех членов семьи, и, когда вручает их нам, приговаривает: „Дарю выигрышный“. В этот раз его фраза притянула к нам удачу», — цитируют уральца в «Столото». Победитель работает в аэропорту диспетчером обслуживания воздушного движения. В эту профессию он пошел по стопам отца, который тоже трудился авиадиспетчером. Александр признался, что, узнав о выигрыше, немного растерялся. А когда осознал свое везение, поделился радостной новостью с женой и отцом. «Папа обрадовался, а супруга сначала не поверила в случившееся чудо. Теперь будем вместе думать, как потратить эти деньги», — передают слова счастливца в «Столото». Ранее свердловская пенсионерка выиграла в лотерею более 300 миллионов рублей. Женщина признавалась, что накануне видела астрологический прогноз, который сулил ей внезапную денежную прибыль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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