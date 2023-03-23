Свердловчанин стал миллионером благодаря подарку отца. Фото

24 марта 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

В семье победителя верили, что однажды лотерейный билет принесет удачу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Свердловской области Александр Чернядьев выиграл 1 200 000 рублей в «Русском лото». Счастливый билет победителю подарил отец. Об этом URA.RU рассказал распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото». «У нас в семье поклонник лотерей — папа. Он всегда покупает билеты для всех членов семьи, и, когда вручает их нам, приговаривает: „Дарю выигрышный“. В этот раз его фраза притянула к нам удачу», — цитируют уральца в «Столото». Победитель работает в аэропорту диспетчером обслуживания воздушного движения. В эту профессию он пошел по стопам отца, который тоже трудился авиадиспетчером. Александр признался, что, узнав о выигрыше, немного растерялся. А когда осознал свое везение, поделился радостной новостью с женой и отцом. «Папа обрадовался, а супруга сначала не поверила в случившееся чудо. Теперь будем вместе думать, как потратить эти деньги», — передают слова счастливца в «Столото». Ранее свердловская пенсионерка выиграла в лотерею более 300 миллионов рублей. Женщина признавалась, что накануне видела астрологический прогноз, который сулил ей внезапную денежную прибыль. Победителю подарил счастливый билет отец Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»

Житель Свердловской области Александр Чернядьев выиграл 1 200 000 рублей в «Русском лото». Счастливый билет победителю подарил отец. Об этом URA.RU рассказал распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото». «У нас в семье поклонник лотерей — папа. Он всегда покупает билеты для всех членов семьи, и, когда вручает их нам, приговаривает: „Дарю выигрышный“. В этот раз его фраза притянула к нам удачу», — цитируют уральца в «Столото». Победитель работает в аэропорту диспетчером обслуживания воздушного движения. В эту профессию он пошел по стопам отца, который тоже трудился авиадиспетчером. Александр признался, что, узнав о выигрыше, немного растерялся. А когда осознал свое везение, поделился радостной новостью с женой и отцом. «Папа обрадовался, а супруга сначала не поверила в случившееся чудо. Теперь будем вместе думать, как потратить эти деньги», — передают слова счастливца в «Столото». Ранее свердловская пенсионерка выиграла в лотерею более 300 миллионов рублей. Женщина признавалась, что накануне видела астрологический прогноз, который сулил ей внезапную денежную прибыль.