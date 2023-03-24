Песков высказался о поддержке Казахстаном санкций против РФ

Дмитрий Песков заявил о давлении Запада на ряд государств
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Казахстан, несмотря на готовность поддержать санкции Запада против России, остается союзником и другом для российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия и Казахстан — это союзники, это большие друзья. Мы ценим это и дорожим нашими отношениями», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также отметил, что коллективный Запад активно оказывает давление на многие государства, которые отказались поддержать антироссийские санкции.
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