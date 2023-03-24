Песков высказался о поддержке Казахстаном санкций против РФ

Песков: Россия и Казахстан остаются союзниками, несмотря на поддержку санкций
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил о давлении Запада на ряд государств Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Казахстан, несмотря на готовность поддержать санкции Запада против России, остается союзником и другом для российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия и Казахстан — это союзники, это большие друзья. Мы ценим это и дорожим нашими отношениями», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также отметил, что коллективный Запад активно оказывает давление на многие государства, которые отказались поддержать антироссийские санкции.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Казахстан, несмотря на готовность поддержать санкции Запада против России, остается союзником и другом для российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия и Казахстан — это союзники, это большие друзья. Мы ценим это и дорожим нашими отношениями», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также отметил, что коллективный Запад активно оказывает давление на многие государства, которые отказались поддержать антироссийские санкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...