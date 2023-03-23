Вице-губернатор ХМАО испортила отношения с ОНФ. Инсайд

24 марта 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

ОНФ не нашел поддержки у вице-губернатора Ольги Литовой Фото: Анна Майорова © URA.RU Вице-губернатор ХМАО Ольга Литова не стала брать на контроль рекультивацию старой свалки в Нижневартовске во время онлайн-совещания, хотя ОНФ просил об этом и обвинял местных чиновников в наличии заинтересованности. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил журналисту URA.RU, что после этого совещания ни Литова, ни ее подчиненные на связь с ОНФ не выходили, хотя ранее обещали сотрудничать. «Литова отказалась брать на контроль рекультивацию старой свалки в Нижневартовске во время онлайн-совещания, хотя ОНФ просил об этом и открыто обвинял профильного вице-мэра Николая Лукаша и других ответственных за проект в наличии заинтересованности. Рекультивация полигона уже после заключения контракта подорожала на 120 миллионов рублей, общая стоимость работ выросла до 450 миллионов. Когда совещание завершилось, чиновница и общественники обменялись колкостями. Она сказала, что вообще не хотела встречаться с ОНФ и сделала это просьбе губернатора. После ссоры ни Литова, ни ее подчиненные на связь с ОНФ не выходили, хотя ранее обещали сотрудничать», — рассказал инсайдер. Эксперт ОНФ Евгений Печерица подтвердил, что такое совещание действительно проходило. «Литова в ответ на просьбы взять проблему на контроль потребовала от властей Нижневартовска сначала предоставить документацию, обосновывающую удорожание контракта. В ходе совещания обсуждались и другие проблемные вопросы экологии. Я бы не назвал это конфликтом, но с нами действительно больше не связывались. И это несмотря на то, что раньше шла речь о проведении совместных совещаний. Запрошенную документацию власти Нижневартовска предоставили, мы с ней работаем», — уточнил Печерица. В мэрию Нижневартовска был направлен запрос о причинах удорожания контракта. Ответ на него на момент публикации новости в установленные законом сроки не поступил. Вице-губернатор не ответила на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало о том, что Литова устраивает кадровые чистки в подконтрольных ей службах. По словам инсайдеров, крутой нрав вице-губернатора известен еще со времен ее работы в налоговой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-губернатор ХМАО Ольга Литова не стала брать на контроль рекультивацию старой свалки в Нижневартовске во время онлайн-совещания, хотя ОНФ просил об этом и обвинял местных чиновников в наличии заинтересованности. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил журналисту URA.RU, что после этого совещания ни Литова, ни ее подчиненные на связь с ОНФ не выходили, хотя ранее обещали сотрудничать. «Литова отказалась брать на контроль рекультивацию старой свалки в Нижневартовске во время онлайн-совещания, хотя ОНФ просил об этом и открыто обвинял профильного вице-мэра Николая Лукаша и других ответственных за проект в наличии заинтересованности. Рекультивация полигона уже после заключения контракта подорожала на 120 миллионов рублей, общая стоимость работ выросла до 450 миллионов. Когда совещание завершилось, чиновница и общественники обменялись колкостями. Она сказала, что вообще не хотела встречаться с ОНФ и сделала это просьбе губернатора. После ссоры ни Литова, ни ее подчиненные на связь с ОНФ не выходили, хотя ранее обещали сотрудничать», — рассказал инсайдер. Эксперт ОНФ Евгений Печерица подтвердил, что такое совещание действительно проходило. «Литова в ответ на просьбы взять проблему на контроль потребовала от властей Нижневартовска сначала предоставить документацию, обосновывающую удорожание контракта. В ходе совещания обсуждались и другие проблемные вопросы экологии. Я бы не назвал это конфликтом, но с нами действительно больше не связывались. И это несмотря на то, что раньше шла речь о проведении совместных совещаний. Запрошенную документацию власти Нижневартовска предоставили, мы с ней работаем», — уточнил Печерица. В мэрию Нижневартовска был направлен запрос о причинах удорожания контракта. Ответ на него на момент публикации новости в установленные законом сроки не поступил. Вице-губернатор не ответила на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало о том, что Литова устраивает кадровые чистки в подконтрольных ей службах. По словам инсайдеров, крутой нрав вице-губернатора известен еще со времен ее работы в налоговой.