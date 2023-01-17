Вице-губернатор ХМАО намерена продолжить кадровые чистки

18 января 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Ольга Литова известна как жесткий руководитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вице-губернатор ХМАО Ольга Литова намерена продолжить кадровые чистки в руководстве курируемых ей служб в окружном правительстве. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «За год работы Литовой в окружном правительстве произошла замена руководителей в службе контроля ХМАО, окружном Природнадзоре и ветеринарной службе Югры. Говорят, она жесткий руководитель, ее крутой нрав знают еще со время руководства югорской налоговой и поэтому чиновница готова расставаться с подчиненными, кто, по ее мнению, не эффективен. Сейчас в поле ее зрения будет югорский стройнадзор. В последнее время множество совещаний вместо Артема Копылова уже проводит его зам — Наталья Борздова. Это может быть для чиновника плохим знаком», — предполагает инсайдер. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО заявили URA.RU, что обо всех кадровых решениях официальная информация сообщается по факту их принятия. Ранее URA.RU рассказывало, что руководитель службы контроля ХМАО Олег Бубнов, который в окружном правительстве занимался внутренним финансовым аудитом, ушел в отставку. Поговаривали, что он не нашел общий язык со своим новым куратором — вице-губернатором ХМАО Ольгой Литовой.

Вице-губернатор ХМАО Ольга Литова намерена продолжить кадровые чистки в руководстве курируемых ей служб в окружном правительстве. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «За год работы Литовой в окружном правительстве произошла замена руководителей в службе контроля ХМАО, окружном Природнадзоре и ветеринарной службе Югры. Говорят, она жесткий руководитель, ее крутой нрав знают еще со время руководства югорской налоговой и поэтому чиновница готова расставаться с подчиненными, кто, по ее мнению, не эффективен. Сейчас в поле ее зрения будет югорский стройнадзор. В последнее время множество совещаний вместо Артема Копылова уже проводит его зам — Наталья Борздова. Это может быть для чиновника плохим знаком», — предполагает инсайдер. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО заявили URA.RU, что обо всех кадровых решениях официальная информация сообщается по факту их принятия. Ранее URA.RU рассказывало, что руководитель службы контроля ХМАО Олег Бубнов, который в окружном правительстве занимался внутренним финансовым аудитом, ушел в отставку. Поговаривали, что он не нашел общий язык со своим новым куратором — вице-губернатором ХМАО Ольгой Литовой.