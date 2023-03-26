Дочь челябинского экс-губернатора не смогла отбить брата-банкрота от кредиторов

Арбитражный суд Челябинской области отклонил требование дочери экс-губернатора региона Анны Дубровской отменить решение собрания кредиторов обанкротившегося брата Александра Дубровского. Это следует из базы судебных дел.
«Суд рассмотрел заявление. В признании недействительным решения собрания кредиторов отказано», — пояснили URA.RU 24 марта в суде. Мотивировочная часть решения будет опубликована позже.
Заявление о банкротстве сын экс-губернатора, Александр Дубровский, подал осенью 2021 года. Его долги перед кредиторами тогда оценивали в 274 млн рублей. Часть из них накопилась в рамках банкротства семейного актива — ПО «Монтажник» (Магнитогорск). Долги компании оценивали примерно в 2 млрд рублей, и признание финансово-несостоятельным позволяло Дубровскому-младшему избежать субсидиарной ответственности.
Анна Дубровская подключилась к банкротству своего брата в марте 2022 года, потребовав включить ее в число его кредиторов. Ранее она добилась признания долга Александра перед ней на сумму более чем 216 млн рублей.
Представители семьи Дубровских не комментируют СМИ обстоятельства, связанные с банкротством «Монтажника». Сам он, по имеющейся информации, покинул Россию.
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