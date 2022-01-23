Дочь Дубровского требует отстранить управляющего активом семьи

Семья Бориса Дубровского продолжает тяжбу в рамках банкротства ПО «Монтажник» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Анна требует отстранить от должности конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елену Соломку. Заявление Дубровской-младшей подано в арбитражный суд Челябинской области, где проходит процесс по банкротству «Монтажника», принадлежащего семье бывшего чиновника.

«Дубровская Анна Борисовна обратилась в суд с жалобой, в которой просит отстранить Соломку Елену Андреевну от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ПО „Монтажник“. Жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 3 марта», — указано в документах суда.

Соломка была назначена конкурсным управляющим «Монтажника» 11 июня 2021 года. Именно по ее иску были арестованы счета Бориса Дубровского на сумму в 73 млн рублей. Соломка, когда до нее дозвонился корреспондент URA.RU, отказалась комментировать судебный процесс. Дубровские со СМИ не контактируют.

Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году. Основным совладельцем компании стал сын Бориса Дубровского Александр. Сейчас фирма обанкрочена. Анна Дубровская стала кредитором «Монтажника», выкупив у банка долги брата. Соломка выставила на торги имущество компании для расчета с другими кредиторами. Дубровская-младшая потребовала остановить распродажу, и суд ее ходатайство удовлетворил.

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