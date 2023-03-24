«Известия»: Костомарову ампутировали почти всю левую кисть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, костомаров роман
Костомаров пережил еще одну операцию, сообщают СМИ Фото:

Фигурист Роман Костомаров перенес операцию по удалению большей части кисти левой руки. Об этом рассказал источник «Известий».

«По его словам (источника — прим. URA.RU), операция была проведена утром в пятницу, 24 марта. Состояние спортсмена на данный момент не вызывает опасений», — говорится в материале. Там указали, что спортсмен был подключен к аппарату ИВЛ (Аппарат искусственной вентиляции легких), так как на фоне стресса он мог начать задыхаться. Отмечается, что на данный момент нет ясности, будет ли у спортсмена и дальше развиваться некроз. В случае, если организм спортсмена не сможет функционировать в нормальном режиме, придется провести еще одну операцию, удалив руку по локоть.

Ранее врач Андрей Шестаков объяснил, что нет оснований для позитива в лечении олимпийского чемпиона, передает «Газета.ru». По его словам, полиорганная недостаточность спортсмена говорит о больших проблемах. Несколько дней назад сообщалось, что состояние Костомарова начало улучшаться. Уточняется, что спортсмен смог дышать без вспомогательного оборудования.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Фигурист Роман Костомаров перенес операцию по удалению большей части кисти левой руки. Об этом рассказал источник «Известий». «По его словам (источника — прим. URA.RU), операция была проведена утром в пятницу, 24 марта. Состояние спортсмена на данный момент не вызывает опасений», — говорится в материале. Там указали, что спортсмен был подключен к аппарату ИВЛ (Аппарат искусственной вентиляции легких), так как на фоне стресса он мог начать задыхаться. Отмечается, что на данный момент нет ясности, будет ли у спортсмена и дальше развиваться некроз. В случае, если организм спортсмена не сможет функционировать в нормальном режиме, придется провести еще одну операцию, удалив руку по локоть. Ранее врач Андрей Шестаков объяснил, что нет оснований для позитива в лечении олимпийского чемпиона, передает «Газета.ru». По его словам, полиорганная недостаточность спортсмена говорит о больших проблемах. Несколько дней назад сообщалось, что состояние Костомарова начало улучшаться. Уточняется, что спортсмен смог дышать без вспомогательного оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...