«Известия»: Костомарову ампутировали почти всю левую кисть

24 марта 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Костомаров пережил еще одну операцию, сообщают СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фигурист Роман Костомаров перенес операцию по удалению большей части кисти левой руки. Об этом рассказал источник «Известий». «По его словам (источника — прим. URA.RU), операция была проведена утром в пятницу, 24 марта. Состояние спортсмена на данный момент не вызывает опасений», — говорится в материале. Там указали, что спортсмен был подключен к аппарату ИВЛ (Аппарат искусственной вентиляции легких), так как на фоне стресса он мог начать задыхаться. Отмечается, что на данный момент нет ясности, будет ли у спортсмена и дальше развиваться некроз. В случае, если организм спортсмена не сможет функционировать в нормальном режиме, придется провести еще одну операцию, удалив руку по локоть. Ранее врач Андрей Шестаков объяснил, что нет оснований для позитива в лечении олимпийского чемпиона, передает « Газета.ru» . По его словам, полиорганная недостаточность спортсмена говорит о больших проблемах. Несколько дней назад сообщалось, что состояние Костомарова начало улучшаться. Уточняется, что спортсмен смог дышать без вспомогательного оборудования.

Фигурист Роман Костомаров перенес операцию по удалению большей части кисти левой руки. Об этом рассказал источник «Известий». «По его словам (источника — прим. URA.RU), операция была проведена утром в пятницу, 24 марта. Состояние спортсмена на данный момент не вызывает опасений», — говорится в материале. Там указали, что спортсмен был подключен к аппарату ИВЛ (Аппарат искусственной вентиляции легких), так как на фоне стресса он мог начать задыхаться. Отмечается, что на данный момент нет ясности, будет ли у спортсмена и дальше развиваться некроз. В случае, если организм спортсмена не сможет функционировать в нормальном режиме, придется провести еще одну операцию, удалив руку по локоть. Ранее врач Андрей Шестаков объяснил, что нет оснований для позитива в лечении олимпийского чемпиона, передает «Газета.ru». По его словам, полиорганная недостаточность спортсмена говорит о больших проблемах. Несколько дней назад сообщалось, что состояние Костомарова начало улучшаться. Уточняется, что спортсмен смог дышать без вспомогательного оборудования.