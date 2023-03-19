Друзья Костомарова сообщили, что его состояние улучшилось

Олимпийский чемпион Роман Костомаров начал самостоятельно дышать без вспомогательного оборудования. Ранее из-за лечения пневмонии у Костомарова начала прогрессировать гангрена, из-за которой спортсмену пришлось удалить часть конечностей.
«Фигурист чувствует себя лучше. Спортсмен начинает дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования», — сообщает агентство РБК, ссылаясь на свои источники.
Костомаров был госпитализирован с пневмонией в феврале 2023 года. После лечения у спортсмена началась гангрена из-за ЭКМО. Это особый вид лечения, при котором пациент подключается к искусственному сердцу и легкому. Однако после этого у спортсмена начала накапливаться жидкость в легких, появились проблемы с кровообращением. Из-за этого спортсмену пришлось ампутировать часть конечностей. В марте интернет-издание
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