Друзья Костомарова сообщили, что его состояние улучшилось

Олимпийский чемпион Костомаров начал самостоятельно дышать
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Здоровье Костомарова улучшается Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Олимпийский чемпион Роман Костомаров начал самостоятельно дышать без вспомогательного оборудования. Ранее из-за лечения пневмонии у Костомарова начала прогрессировать гангрена, из-за которой спортсмену пришлось удалить часть конечностей.

«Фигурист чувствует себя лучше. Спортсмен начинает дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования», — сообщает агентство РБК, ссылаясь на свои источники.

Костомаров был госпитализирован с пневмонией в феврале 2023 года. После лечения у спортсмена началась гангрена из-за ЭКМО. Это особый вид лечения, при котором пациент подключается к искусственному сердцу и легкому. Однако после этого у спортсмена начала накапливаться жидкость в легких, появились проблемы с кровообращением. Из-за этого спортсмену пришлось ампутировать часть конечностей. В марте интернет-издание Sport24 сообщило, что Костомаров начал приходить в сознание.

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Олимпийский чемпион Роман Костомаров начал самостоятельно дышать без вспомогательного оборудования. Ранее из-за лечения пневмонии у Костомарова начала прогрессировать гангрена, из-за которой спортсмену пришлось удалить часть конечностей. «Фигурист чувствует себя лучше. Спортсмен начинает дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования», — сообщает агентство РБК, ссылаясь на свои источники. Костомаров был госпитализирован с пневмонией в феврале 2023 года. После лечения у спортсмена началась гангрена из-за ЭКМО. Это особый вид лечения, при котором пациент подключается к искусственному сердцу и легкому. Однако после этого у спортсмена начала накапливаться жидкость в легких, появились проблемы с кровообращением. Из-за этого спортсмену пришлось ампутировать часть конечностей. В марте интернет-издание Sport24 сообщило, что Костомаров начал приходить в сознание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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