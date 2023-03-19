Друзья Костомарова сообщили, что его состояние улучшилось

Олимпийский чемпион Костомаров начал самостоятельно дышать

19 марта 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Здоровье Костомарова улучшается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Олимпийский чемпион Роман Костомаров начал самостоятельно дышать без вспомогательного оборудования. Ранее из-за лечения пневмонии у Костомарова начала прогрессировать гангрена, из-за которой спортсмену пришлось удалить часть конечностей. «Фигурист чувствует себя лучше. Спортсмен начинает дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования», — сообщает агентство РБК, ссылаясь на свои источники. Костомаров был госпитализирован с пневмонией в феврале 2023 года. После лечения у спортсмена началась гангрена из-за ЭКМО. Это особый вид лечения, при котором пациент подключается к искусственному сердцу и легкому. Однако после этого у спортсмена начала накапливаться жидкость в легких, появились проблемы с кровообращением. Из-за этого спортсмену пришлось ампутировать часть конечностей. В марте интернет-издание Sport24 сообщило, что Костомаров начал приходить в сознание.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров начал самостоятельно дышать без вспомогательного оборудования. Ранее из-за лечения пневмонии у Костомарова начала прогрессировать гангрена, из-за которой спортсмену пришлось удалить часть конечностей. «Фигурист чувствует себя лучше. Спортсмен начинает дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования», — сообщает агентство РБК, ссылаясь на свои источники. Костомаров был госпитализирован с пневмонией в феврале 2023 года. После лечения у спортсмена началась гангрена из-за ЭКМО. Это особый вид лечения, при котором пациент подключается к искусственному сердцу и легкому. Однако после этого у спортсмена начала накапливаться жидкость в легких, появились проблемы с кровообращением. Из-за этого спортсмену пришлось ампутировать часть конечностей. В марте интернет-издание Sport24 сообщило, что Костомаров начал приходить в сознание.