Автосалоны ХМАО отложили старт продаж нового «Москвича»

Новый автомобиль уже начали продавать в некоторых регионах России Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Югорские автосалоны отложили начало продаж нового автомобиля «Москвич 3». Дилеры считают, что не смогут на данный момент осилить подобный проект, а спрос в регионе на машину пока остается низким. Ситуацию URA.RU обсудило с участниками автомобильного рынка в Сургуте и Нижневартовске.

«Наш дилер этим заниматься не будет в ближайшее время. Если брать в целом по Сургуту, то пока, судя по всему, открывать дилерство и приобретать эти машины тоже никто не собирается. Ну и прогнозов по большому спросу на эти автомобили пока тоже нет», — прокомментировал журналисту агентства представитель одного из дилерских центров Сургута.

По словам предпринимателей, в случае с новой маркой мало запустить лишь продажи автомобиля. Необходимо наладить также дилерское обслуживание. «У нас [в регионе] не так много свободных дилерских центров. А именно по нашей организации свободных ДЦ вообще нет. Поэтому историю с „Москвичом“ физически не сможем осилить по инвестициям. В этом году точно этим заниматься никто не будет», — прокомментировал журналисту агентства источник в сфере автомобильного бизнеса Нижневартовска.

«Москвич 3» начали производить на заводе Renault, который переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Ранее URA.RU рассказывало, что новые машины начали продавать в других регионах России.