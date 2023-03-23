23 марта 2023
22 марта 2023

Губернатор ЯНАО поручил создать памятные места в честь бойцов СВО

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, артюхов дмитрий
Артюхов поручил увековечит имена бойцов СВО Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил этим летом создать памятные места в честь бойцов, участвующих в СВО. Об этом сообщил губернатор во время совещания в рамках Совета глав.

«Нам очень важно, чтобы добрые имена защитников наших, кто сейчас защищает, кто демобилизованный, к сожалению есть и потери, надо эти имена увековечить, чтобы мы знали о них. <…> Везде эта тема должна быть под вашим личным вниманием. Прошу, чтобы по итогам летнего сезона имена воинов были увековечены, чтобы мы знали и чтили», — сказал Артюхов главам муниципалитетов.

Кроме того, для детей участников СВО сделают бесплатным проезд в общественном транспорте. Также главам поручили выстроить работу с семьями военнослужащих.

Ранее сообщалось, что губернатор проводит в Салехарде Совет глав. В рамках этого мероприятия мэры делятся лучшими практиками и принимают опыт коллег.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил этим летом создать памятные места в честь бойцов, участвующих в СВО. Об этом сообщил губернатор во время совещания в рамках Совета глав. «Нам очень важно, чтобы добрые имена защитников наших, кто сейчас защищает, кто демобилизованный, к сожалению есть и потери, надо эти имена увековечить, чтобы мы знали о них. <…> Везде эта тема должна быть под вашим личным вниманием. Прошу, чтобы по итогам летнего сезона имена воинов были увековечены, чтобы мы знали и чтили», — сказал Артюхов главам муниципалитетов. Кроме того, для детей участников СВО сделают бесплатным проезд в общественном транспорте. Также главам поручили выстроить работу с семьями военнослужащих. Ранее сообщалось, что губернатор проводит в Салехарде Совет глав. В рамках этого мероприятия мэры делятся лучшими практиками и принимают опыт коллег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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