Губернатор ЯНАО поручил создать памятные места в честь бойцов СВО

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил этим летом создать памятные места в честь бойцов, участвующих в СВО. Об этом сообщил губернатор во время совещания в рамках Совета глав.
«Нам очень важно, чтобы добрые имена защитников наших, кто сейчас защищает, кто демобилизованный, к сожалению есть и потери, надо эти имена увековечить, чтобы мы знали о них. <…> Везде эта тема должна быть под вашим личным вниманием. Прошу, чтобы по итогам летнего сезона имена воинов были увековечены, чтобы мы знали и чтили», — сказал Артюхов главам муниципалитетов.
Кроме того, для детей участников СВО сделают бесплатным проезд в общественном транспорте. Также главам поручили выстроить работу с семьями военнослужащих.
Ранее сообщалось, что губернатор проводит в Салехарде Совет глав. В рамках этого мероприятия мэры делятся лучшими практиками и принимают опыт коллег.
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