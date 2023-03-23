Депутат пожаловался замначальника МВД Сургута, что не смог дозвониться до участкового

Вместо участкового с жителями встретится замначальника УМВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Сургута (ХМАО) Дмитрий Нечепуренко пожаловался заместителю начальника МВД города Константину Дорогову, что не смог дозвониться до участкового, который обслуживает его избирательный участок. Об этом он заявил на заседании комитета думы города по нормотворчеству, передает корреспондент URA.RU.

«Прошу вас найти время, обозначить его и встретиться с жителями поселка [Лунный], потому что у них много вопросов в части работы участковых, с которыми они, к сожалению, не знакомы. Даже я, когда звоню участковым, то тоже не могу дозвониться. Очень вас прошу найти время и встретиться с жителями», — сообщил Нечепуренко.

Полиция не стала отказывать в просьбе народного избранника. Но попросила его о помощи в организации встречи. Нечепуренко обещал все организовать. Главное, чтоб жители смогли увидеть руководство МВД и напрямую задать вопросы о работе участковых.

Ранее URA.RU сообщало, что начальники полиции в ХМАО массово ушли в отпуск. Сразу пять руководителей территориальных отделов полиции в различных городах ХМАО ушли в отпуск после итоговой ведомственной коллегии.