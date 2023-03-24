Врач напомнила свердловчанкам об опасности авиаперелетов во время беременности

При любой патологии беременности от перелета придется отказаться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Беременность — не противопоказание для путешествий на самолете. Перелеты на сроке до 32—36 недель в большинстве случаев безопасны. Но если беременность протекает с патологиями или ее срок свыше 36 недель, от поездки придется отказаться. О том, как подготовиться к рейсу и в каких еще случаях беременным свердловчанкам лучше не летать, корреспонденту URA.RU рассказала акушер-гинеколог Ольга Уланкина.

«В первом триместре у плода формируются внутренние органы и системы, потому он особенно уязвим. На таком сроке риск выкидыша повышен, потому любые неблагоприятные факторы стоит исключить. Перелет входит в их число. Дело в том, что на высоте насыщение крови кислородом снижается, а при взлете и посадке происходят перепады давления», — говорит врач, эксперт Лаборатории «Гемотест».

Второй триместр — самый благоприятный период для авиаперелета при нормальной беременности. «Но если у будущей матери повышено артериальное давление, есть отеки или диагностировано предлежание плаценты, гинеколог не разрешит лететь, и путешествие придется отложить до рождения ребенка», — отмечает Ольга Уланкина.

При тяжелой анемии врач также запретит перелет. «Дело в том, что недостаток кислорода в крови может стать причиной плохого самочувствия женщины и спровоцировать осложнения беременности. Путешествовать в таком случае можно только после комплексного лечения болезни», — делится Уланкина.

В конце третьего триместра летать не стоит, так как роды могут начаться прямо на борту самолета. «По этой причине Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует женщинам с одноплодной беременностью перелеты на сроке свыше 36 недель. Для будущих мам, вынашивающих сразу нескольких детей, эти рамки еще строже: от полетов желательно отказаться уже после 32-й недели. Это связано с высокой вероятностью преждевременных родов», — резюмировала акушер-гинеколог.

Во время подготовки к полету следует надеть удобную одежду и компрессионные чулки, а также положить в ручную кладь справку от врача-гинеколога и обменную карту с предполагаемой датой родов. Авиакомпания может запросить эти документы для оценки рисков и исключения нештатной ситуации на борту самолета.