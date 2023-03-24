Силовики нагрянули в кафе «Бистро» на проспекте Космонавтов, 106/1 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге полицейские устроили облаву на кафе «Бистро» по проспекту Космонавтов, 106/1, в котором находились посетители. Выяснилось, что заведение не имеет документов, разрешающих работу, рассказал URA.RU член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев, участвовавший в рейде.

«Полиция и общественники уже не первый раз проверяют это кафе, на него регулярно сыпятся жалобы. У заведения отсутствуют необходимые документы, разрешающие работу», — рассказал собеседник агентства.

Во время предыдущего рейда силовики изымали всю спиртную продукцию без лицензии. Однако в этот раз в кафе вновь обнаружили такой алкоголь. Также в заведении царит полная антисанитария. Правоохранители организовали проверку, добавил Дмитрий Чукреев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что полиция накрыла клуб «Стереотипы» в разгар вечеринки в центре Екатеринбурга. В заведении обнаружили алкоголь без лицензии.

Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым

Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым

Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым

Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым

Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым