Полицейские устроили облаву на клуб «Стереотипы» (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге в ночь на 11 марта полицейские устроили облаву на ночной клуб «Стереотипы» по улице 8 Марта, 20А, в котором находились посетители. В заведении обнаружили алкоголь без лицензии, рассказал URA.RU член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев, участвовавший в рейде.

«Сотрудники УМВД по Екатеринбургу и общественники проверяют сомнительное заведение в центре города. В клубе отсутствует лицензия на алкоголь, вся спиртная продукция изымается», — сообщил собеседник агентства. Кроме того, в клубе выявлены признаки нарушений пожарной безопасности. Если проверка МЧС их подтвердит, клуб закроют, добавил Чукреев.

Это не первый визит силовиков в «Стереотипы». «Возле этого клуба всегда происходят драки. Бар регулярно посещают несовершеннолетние. Лицензии здесь нет с самого открытия. В июне 2022-го руководители клуба обещали сделать лицензию, так и не сделали», — подчеркнул Дмитрий Чукреев.

Ранее силовики проверили десять клубов в Екатеринбурге, где задержали шесть подростков. Одного из несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения доставили в больницу.

Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым

Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым

Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым

Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым

Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым