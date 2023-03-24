Кулеба предрек развал МУС из-за ордера на «арест» Путина

25 марта 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

Некоторые страны отказались соблюдать решение МУС в отношении Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Международный уголовный суд (МУС) может развалиться, если ордером на «арест» президента России Владимира Путина будут пренебрегать. Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Сейчас начнется большое закулисное дипломатическое сражение за уважение к Римскому уставу. Здесь же вопрос уже даже не в Путине или Украине, а в том, что если будут откровенно пренебрегать ордером МУС, то это развалит МУС», — сказал Кулеба в разговоре с журналистом Вадимом Карпьяком. Видео Кулеба опубликовал в своей соцсети. Ранее непризнанная Россией досудебная палата МУС в Гааге выдала ордер на арест президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Причиной стал якобы незаконный вывоз детей с Украины в Россию. МУС не входит в официальные структуры ООН. В МИД РФ отметили, что его решения не имеют значения для России с правовой точки зрения. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за решения МУС, передает «Национальная служба новостей». ЮАР и Венгрия отказались выполнять решение международного суда.

Международный уголовный суд (МУС) может развалиться, если ордером на «арест» президента России Владимира Путина будут пренебрегать. Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Сейчас начнется большое закулисное дипломатическое сражение за уважение к Римскому уставу. Здесь же вопрос уже даже не в Путине или Украине, а в том, что если будут откровенно пренебрегать ордером МУС, то это развалит МУС», — сказал Кулеба в разговоре с журналистом Вадимом Карпьяком. Видео Кулеба опубликовал в своей соцсети. Ранее непризнанная Россией досудебная палата МУС в Гааге выдала ордер на арест президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Причиной стал якобы незаконный вывоз детей с Украины в Россию. МУС не входит в официальные структуры ООН. В МИД РФ отметили, что его решения не имеют значения для России с правовой точки зрения. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за решения МУС, передает «Национальная служба новостей». ЮАР и Венгрия отказались выполнять решение международного суда.