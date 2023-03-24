В Екатеринбурге откроется филиал фонда помощи семьям и участникам СВО

В Екатеринбурге ведется подготовка к открытию филиала Фонда помощи для ветеранов и семей погибших и раненых в специальной военной операции. Об этом рассказали в СМИ.
«С начала апреля до осени сотрудники фонда пройдут обучение, при участии соцработников и психологов из Москвы. Набор участников фонда ведется в полусекретном режиме в ряде соцучреждений», — рассказали в ЕАН.
Работа филиала будет курироваться из Москвы. Структура фонда будет иметь форму автономной некоммерческой организации.
Ранее URA.RU сообщало о высказывании полпреда в УрФО Владимира Якушева о работе фонда поддержки семей, чьи родные погибли в СВО. По словам полпреда, государственный фонд выведет поддержку семьям и ветеранам на качественно новый уровень.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.