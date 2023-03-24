24 марта 2023

В Екатеринбурге откроется филиал фонда помощи семьям и участникам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправление мобилизованных свердловчан из ДК Металлург. Свердловская область, Верхняя Пышма, объятия, отправка в армию, призывной пункт, военные сборы, проводы в армию, мобилизация, мобилизационный пункт, мобилизованные
Фонд будет оказывать поддержку ветеранам СВО и их семьям Фото:

В Екатеринбурге ведется подготовка к открытию филиала Фонда помощи для ветеранов и семей погибших и раненых в специальной военной операции. Об этом рассказали в СМИ.

«С начала апреля до осени сотрудники фонда пройдут обучение, при участии соцработников и психологов из Москвы. Набор участников фонда ведется в полусекретном режиме в ряде соцучреждений», — рассказали в ЕАН.

Работа филиала будет курироваться из Москвы. Структура фонда будет иметь форму автономной некоммерческой организации.

Ранее URA.RU сообщало о высказывании полпреда в УрФО Владимира Якушева о работе фонда поддержки семей, чьи родные погибли в СВО. По словам полпреда, государственный фонд выведет поддержку семьям и ветеранам на качественно новый уровень.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Екатеринбурге ведется подготовка к открытию филиала Фонда помощи для ветеранов и семей погибших и раненых в специальной военной операции. Об этом рассказали в СМИ. «С начала апреля до осени сотрудники фонда пройдут обучение, при участии соцработников и психологов из Москвы. Набор участников фонда ведется в полусекретном режиме в ряде соцучреждений», — рассказали в ЕАН. Работа филиала будет курироваться из Москвы. Структура фонда будет иметь форму автономной некоммерческой организации. Ранее URA.RU сообщало о высказывании полпреда в УрФО Владимира Якушева о работе фонда поддержки семей, чьи родные погибли в СВО. По словам полпреда, государственный фонд выведет поддержку семьям и ветеранам на качественно новый уровень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...