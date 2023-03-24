Дмитрий Артюхов дал старт празднику Фото: Елена Федорова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл празднование Дня Оленевода в Салехарде. Вместе с мэром Алексеем Титовским и председателем Заксобрания Ямала Сергеем Ямкиным он поздравил собравшихся с праздником, отметив его важность, передает корреспондент URA.RU.

«Как же меня радует, что с каждым годом нас все больше и больше. Мы, ямальцы, очень любим наш главный зимний праздник, с каждым годом все больше гостей приезжает. Мы живем на уникальной земле, земле полной традиций. Сегодня главный день для хранителей наших многовековых традиций — коренных народов, когда они могут показать свою силу, красоту своего искусства», — рассказал Артюхов на открытии.

Ранее сообщалось, что новый VIP-слет на Ямале ждут 25 и 26 марта, когда пройдет ежегодный День оленевода. На нем заявлено участие бывших губернаторов округа Юрия Неелова и Дмитрия Кобылкина.

Дмитрий Артюхов дал старт Дню Оленевода в Салехарде URA.RU