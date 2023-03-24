Экс-губернатор ЯНАО Неелов приехал на День Оленевода в Салехард. Инсайд URA.RU подтвердился

25 марта 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Юрий Неелов прибыл в Салехард на День Оленевода Фото: Николай Бастриков © URA.RU На ежегодный День Оленевода в Салехарде приехал экс-губернатор ЯНАО Юрий Неелов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На празднике присутствует Юрий Неелов», — передает корреспондент. Неелов был губернатором округа с 1994 по 2010 год (его преемником на этом посту стал Дмитрий Кобылкин), после чего стал сенатором Совета Федерации до сентября 2018 года. Ранее инсайдеры URA.RU рассказали, что политэлиты приедут в Салехард на День оленевода. Было заявлено участие бывших губернаторов округа Юрия Неелова и Дмитрия Кобылкина. Губернатору Тюменской области Александру Моору также выслали приглашение, но присутствие было под вопросом, потому он ранее посетил праздник в Надыме.

На ежегодный День Оленевода в Салехарде приехал экс-губернатор ЯНАО Юрий Неелов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На празднике присутствует Юрий Неелов», — передает корреспондент. Неелов был губернатором округа с 1994 по 2010 год (его преемником на этом посту стал Дмитрий Кобылкин), после чего стал сенатором Совета Федерации до сентября 2018 года. Ранее инсайдеры URA.RU рассказали, что политэлиты приедут в Салехард на День оленевода. Было заявлено участие бывших губернаторов округа Юрия Неелова и Дмитрия Кобылкина. Губернатору Тюменской области Александру Моору также выслали приглашение, но присутствие было под вопросом, потому он ранее посетил праздник в Надыме.