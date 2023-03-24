24 марта 2023
23 марта 2023

Экс-губернатор ЯНАО Неелов приехал на День Оленевода в Салехард. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Неелов. Тюмень, неелов юрий
Юрий Неелов прибыл в Салехард на День Оленевода Фото:

На ежегодный День Оленевода в Салехарде приехал экс-губернатор ЯНАО Юрий Неелов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На празднике присутствует Юрий Неелов», — передает корреспондент. Неелов был губернатором округа с 1994 по 2010 год (его преемником на этом посту стал Дмитрий Кобылкин), после чего стал сенатором Совета Федерации до сентября 2018 года.

Ранее инсайдеры URA.RU рассказали, что политэлиты приедут в Салехард на День оленевода. Было заявлено участие бывших губернаторов округа Юрия Неелова и Дмитрия Кобылкина. Губернатору Тюменской области Александру Моору также выслали приглашение, но присутствие было под вопросом, потому он ранее посетил праздник в Надыме.

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На ежегодный День Оленевода в Салехарде приехал экс-губернатор ЯНАО Юрий Неелов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На празднике присутствует Юрий Неелов», — передает корреспондент. Неелов был губернатором округа с 1994 по 2010 год (его преемником на этом посту стал Дмитрий Кобылкин), после чего стал сенатором Совета Федерации до сентября 2018 года. Ранее инсайдеры URA.RU рассказали, что политэлиты приедут в Салехард на День оленевода. Было заявлено участие бывших губернаторов округа Юрия Неелова и Дмитрия Кобылкина. Губернатору Тюменской области Александру Моору также выслали приглашение, но присутствие было под вопросом, потому он ранее посетил праздник в Надыме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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