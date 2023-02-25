Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил Надым (ЯНАО). Об этом сообщил информационный центр регионального правительства. В рамках визита глава Тюменской области возложит цветы к памятникам «Защитникам Донбасса» и «Надымским строителям».
«Губернатор Тюменской области Александр Моор работает сегодня в Надыме. В планах главы региона участие в церемонии возложения цветов к памятникам «Защитникам Донбасса» и «Надымским строителям», — рассказали в инфоцентре. Также Моор совместно с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым откроет соревнования оленеводов.
Ранее URA.RU писало, что глава Тюменской области встретился в ЛНР с мобилизованными бойцами. Об этом Моор сообщил в своем telegram-канале.
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