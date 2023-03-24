На Дне Оленевода в Салехарде для политэлит организовали закрытую зону с отдельной парковкой

Политэлиты на празднике отправились в отдельную закрытую зону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Дне Оленевода в Салехарде для VIP-гостей была организована закрытая зона с отдельной парковкой. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«В закрытую зону отправились губернатор Дмитрий Артюхов, экс-глава округа Юрий Неелов и приглашенные мэры. Обычный человек туда попасть не мог, потому что территория была огорожена полностью», — передает корреспондент. На закрытой площадке находилась стоянка для автомобилей и чумы.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл празднование Дня Оленевода в Салехарде. Вместе с мэром Алексеем Титовским и председателем Заксобрания Ямала Сергеем Ямкиным он поздравил собравшихся с праздником, отметив его важность.