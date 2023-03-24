24 марта 2023
23 марта 2023

На главном празднике ЯНАО организована закрытая зона для VIP-гостей. Фото, видео

На Дне Оленевода в Салехарде для политэлит организовали закрытую зону с отдельной парковкой
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, чум, север, арктика, чумы, кмнс
Политэлиты на празднике отправились в отдельную закрытую зону Фото:

На Дне Оленевода в Салехарде для VIP-гостей была организована закрытая зона с отдельной парковкой. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«В закрытую зону отправились губернатор Дмитрий Артюхов, экс-глава округа Юрий Неелов и приглашенные мэры. Обычный человек туда попасть не мог, потому что территория была огорожена полностью», — передает корреспондент. На закрытой площадке находилась стоянка для автомобилей и чумы.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл празднование Дня Оленевода в Салехарде. Вместе с мэром Алексеем Титовским и председателем Заксобрания Ямала Сергеем Ямкиным он поздравил собравшихся с праздником, отметив его важность.

Для VIP-гостей организовали закрытую зону

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На Дне Оленевода в Салехарде для VIP-гостей была организована закрытая зона с отдельной парковкой. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В закрытую зону отправились губернатор Дмитрий Артюхов, экс-глава округа Юрий Неелов и приглашенные мэры. Обычный человек туда попасть не мог, потому что территория была огорожена полностью», — передает корреспондент. На закрытой площадке находилась стоянка для автомобилей и чумы. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл празднование Дня Оленевода в Салехарде. Вместе с мэром Алексеем Титовским и председателем Заксобрания Ямала Сергеем Ямкиным он поздравил собравшихся с праздником, отметив его важность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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