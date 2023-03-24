24 марта 2023
23 марта 2023

В Новом Уренгое простились с двумя военнослужащими, погибшими в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, акция памяти, гвоздики, возложение цветов, цветы, похороны
Кирилл Литвинов и Алексей Бобров погибли в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Новом Уренгое (ЯНАО) 25 марта простились с военнослужащими Кириллом Литвиновым и Алексеем Бобровым, которые погибли на Украине. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

«Сегодня скорбный день. Мы простились с героями. Кирилл Литвинов и Алексей Бобров — пример мужества, верности Родине, присяге и наивысшей воинской чести. Мы в неоплатном долгу перед павшими на рубежах нашей страны», — написал Воронов в своем telegram-канале.

Мэр отметил, что родным будет оказана необходимая помощь. «Знайте, мы никогда не оставим вас, будем рядом. Помощь и поддержка — наш долг и обязанность», — отметил Воронов.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из задач СВО является защита мирного населения ДНР и ЛНР от геноцида ВСУ.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 25 марта простились с военнослужащими Кириллом Литвиновым и Алексеем Бобровым, которые погибли на Украине. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов. «Сегодня скорбный день. Мы простились с героями. Кирилл Литвинов и Алексей Бобров — пример мужества, верности Родине, присяге и наивысшей воинской чести. Мы в неоплатном долгу перед павшими на рубежах нашей страны», — написал Воронов в своем telegram-канале. Мэр отметил, что родным будет оказана необходимая помощь. «Знайте, мы никогда не оставим вас, будем рядом. Помощь и поддержка — наш долг и обязанность», — отметил Воронов. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из задач СВО является защита мирного населения ДНР и ЛНР от геноцида ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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