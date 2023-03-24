В Новом Уренгое простились с двумя военнослужащими, погибшими в зоне СВО

Кирилл Литвинов и Алексей Бобров погибли в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Новом Уренгое (ЯНАО) 25 марта простились с военнослужащими Кириллом Литвиновым и Алексеем Бобровым, которые погибли на Украине. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

«Сегодня скорбный день. Мы простились с героями. Кирилл Литвинов и Алексей Бобров — пример мужества, верности Родине, присяге и наивысшей воинской чести. Мы в неоплатном долгу перед павшими на рубежах нашей страны», — написал Воронов в своем telegram-канале.

Мэр отметил, что родным будет оказана необходимая помощь. «Знайте, мы никогда не оставим вас, будем рядом. Помощь и поддержка — наш долг и обязанность», — отметил Воронов.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из задач СВО является защита мирного населения ДНР и ЛНР от геноцида ВСУ.