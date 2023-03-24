В челябинском городе остановили водителя маршрутки в состоянии опьянения

25 марта 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД остановили маршрутку с нетрезвым водителем в Карталах Фото: Илья Московец © URA.RU В Карталах Челябинской области сотрудники ГИБДД остановили водителя маршрутки, находящегося в состоянии опьянения. Об этом сообщило Управление Госавтоинспекции Челябинской области. «Сегодня, 25 марта, в 8:45 в на улице Железнодорожная в городе Карталы сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен водитель маршрутного такси, находящийся в состоянии опьянения. Автобус находился на регулярном маршруте, перевозил в салоне восемь пассажиров. В ходе проверки документов инспекторы почувствовали, что от водителя, мужчины 1967 года рождения, исходит запах алкоголя. В результате освидетельствования на состояние опьянения содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,36 мг/л», — сообщила пресс-служба региональной ГИБДД. Как сообщили в областном ГИБДД, в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 КОАП РФ («Управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Кроме того, составлены материалы по статьям 12.20 («Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки»), части 1 статьи 12.5 («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена») и 12.6 КОАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности»). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Карталах Челябинской области сотрудники ГИБДД остановили водителя маршрутки, находящегося в состоянии опьянения. Об этом сообщило Управление Госавтоинспекции Челябинской области. «Сегодня, 25 марта, в 8:45 в на улице Железнодорожная в городе Карталы сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен водитель маршрутного такси, находящийся в состоянии опьянения. Автобус находился на регулярном маршруте, перевозил в салоне восемь пассажиров. В ходе проверки документов инспекторы почувствовали, что от водителя, мужчины 1967 года рождения, исходит запах алкоголя. В результате освидетельствования на состояние опьянения содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,36 мг/л», — сообщила пресс-служба региональной ГИБДД. Как сообщили в областном ГИБДД, в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 КОАП РФ («Управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Кроме того, составлены материалы по статьям 12.20 («Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки»), части 1 статьи 12.5 («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена») и 12.6 КОАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности»).