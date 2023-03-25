Марочко: число женщин в рядах ВСУ увеличивается ежемесячно

26 марта 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Женщинам в ВСУ присваивают специальности, которые ранее им не были доступны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Вооруженных силах Украины ежемесячно растет количество женщин в личном составе. Также им присваивают военно-учетные специальности, которые ранее были разрешены только мужчинам. Об этом URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Если мы говорим о женщинах в украинской армии, то они там присутствуют уже давно и процентное содержание украинской армии, наполняемость женским составом растет практически с каждым месяцем. Нужно отметить, что еще полгода назад было принято решение об изменении воинско-учетной специальности и добавление женщин в эти ВУСы, поскольку ранее женщины не могли выполнять некоторые задачи. А сейчас грань между мужчинами и женщинами в украинской армии стирается», — сказал Андрей Марочко. Однако собеседник агентства не уверен, что в ВСУ будет сформирован отдельный женский батальон. «Будут насыщать армию женским составом. И все гендерные предрассудки, которые раньше были в украинской армии по типу европейских стран сейчас идут по этому пути. В армии вообще нет женщин и мужчин, есть военнослужащий. Но такая формулировка была давно, и сейчас украинское командование очень активно этим пользуется», — заключил он.

В Вооруженных силах Украины ежемесячно растет количество женщин в личном составе. Также им присваивают военно-учетные специальности, которые ранее были разрешены только мужчинам. Об этом URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Если мы говорим о женщинах в украинской армии, то они там присутствуют уже давно и процентное содержание украинской армии, наполняемость женским составом растет практически с каждым месяцем. Нужно отметить, что еще полгода назад было принято решение об изменении воинско-учетной специальности и добавление женщин в эти ВУСы, поскольку ранее женщины не могли выполнять некоторые задачи. А сейчас грань между мужчинами и женщинами в украинской армии стирается», — сказал Андрей Марочко. Однако собеседник агентства не уверен, что в ВСУ будет сформирован отдельный женский батальон. «Будут насыщать армию женским составом. И все гендерные предрассудки, которые раньше были в украинской армии по типу европейских стран сейчас идут по этому пути. В армии вообще нет женщин и мужчин, есть военнослужащий. Но такая формулировка была давно, и сейчас украинское командование очень активно этим пользуется», — заключил он.