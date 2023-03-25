Экс-президент Франции объяснил, почему не удалось предотвратить конфликт на Украине

Экс-президент Франции Олланд: Путин до начала СВО не верил в сильный ответ стран Запада

25 марта 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Путин был уверен, что со стороны Запада не последует сильной реакции на начало спецоперации на Украине, заявил Франсуа Олланд Фото: официальный сайт президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германии и Франции не удалось предотвратить конфликт на Украине, так как они не смогли убедить Владимира Путина, что в случае начала СВО последует жесткий ответ Запада. Такое мнение выразил экс-президент Франции Франсуа Олланд. «Для предотвращения украинского конфликта необходимо было четко понимать, что в случае начала спецоперации на Украине последует очень сильная реакция со стороны Запада. Путин в это не верил», — передает слова Олланда немецкая газета Frankfurter Allgemeine . Путин знал о существующих спорах в европейском сообществе, которые бы не позволили продемонстрировать жесткую ответную реакцию, а сами европейские политики до последнего старались отговорить российского президента от начала спецоперации на Украине, заключил экс-президент Франции. Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что украинского конфликта можно было бы избежать, если бы власти Украины исполняли принятые на себя условия Минских соглашений. Американский предприниматель Дэвид Сакс выразил мнение, что конфликт на Украине был вызван игнорированием США и НАТО просьб со стороны России о невступлении Украины в Североатлантический альянс (НАТО), передают «Дни.ру».

Германии и Франции не удалось предотвратить конфликт на Украине, так как они не смогли убедить Владимира Путина, что в случае начала СВО последует жесткий ответ Запада. Такое мнение выразил экс-президент Франции Франсуа Олланд. «Для предотвращения украинского конфликта необходимо было четко понимать, что в случае начала спецоперации на Украине последует очень сильная реакция со стороны Запада. Путин в это не верил», — передает слова Олланда немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Путин знал о существующих спорах в европейском сообществе, которые бы не позволили продемонстрировать жесткую ответную реакцию, а сами европейские политики до последнего старались отговорить российского президента от начала спецоперации на Украине, заключил экс-президент Франции. Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что украинского конфликта можно было бы избежать, если бы власти Украины исполняли принятые на себя условия Минских соглашений. Американский предприниматель Дэвид Сакс выразил мнение, что конфликт на Украине был вызван игнорированием США и НАТО просьб со стороны России о невступлении Украины в Североатлантический альянс (НАТО), передают «Дни.ру».