Вирусолог Альтштейн предупредил о начале сезонной активности клещей

26 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

В апреле начинается сезонная активность клещей Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU Клещи начинают свою сезонную активность в апреле, а заболевания среди людей появляются в мае. Об этом в беседе с URA.RU сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. «Клещи начинают появляться в апреле. И спустя 3-4 недели может начаться заражение людей вирусом клещевого энцефалита. Особенно это в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке. В меньшей степени в европейской части России такие вещи возможны. Заболевания появляются в мае», — сказал Анатолий Альтштейн. Профессор отметил, что вакцину против клещевого энцефалита рекомендуется ставить гражданам, которые проживают за пределами европейской части России. «Весна и лето время для клещевого энцефалита. Прививки делаются только в определенных регионах, а также, когда люди едут из европейской части России в те места, где много клещей, тогда их вакцинируют. Какой-то тотальной вакцинации у нас против клещевого энцефалита нет. Вакцина хорошего качества и ее достаточно», — добавил вирусолог.

Клещи начинают свою сезонную активность в апреле, а заболевания среди людей появляются в мае. Об этом в беседе с URA.RU сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. «Клещи начинают появляться в апреле. И спустя 3-4 недели может начаться заражение людей вирусом клещевого энцефалита. Особенно это в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке. В меньшей степени в европейской части России такие вещи возможны. Заболевания появляются в мае», — сказал Анатолий Альтштейн. Профессор отметил, что вакцину против клещевого энцефалита рекомендуется ставить гражданам, которые проживают за пределами европейской части России. «Весна и лето время для клещевого энцефалита. Прививки делаются только в определенных регионах, а также, когда люди едут из европейской части России в те места, где много клещей, тогда их вакцинируют. Какой-то тотальной вакцинации у нас против клещевого энцефалита нет. Вакцина хорошего качества и ее достаточно», — добавил вирусолог.