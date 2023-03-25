25 марта 2023

Вирусолог Альтштейн предупредил о начале сезонной активности клещей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ
В апреле начинается сезонная активность клещей Фото:

Клещи начинают свою сезонную активность в апреле, а заболевания среди людей появляются в мае. Об этом в беседе с URA.RU сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Клещи начинают появляться в апреле. И спустя 3-4 недели может начаться заражение людей вирусом клещевого энцефалита. Особенно это в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке. В меньшей степени в европейской части России такие вещи возможны. Заболевания появляются в мае», — сказал Анатолий Альтштейн.

Профессор отметил, что вакцину против клещевого энцефалита рекомендуется ставить гражданам, которые проживают за пределами европейской части России. «Весна и лето время для клещевого энцефалита. Прививки делаются только в определенных регионах, а также, когда люди едут из европейской части России в те места, где много клещей, тогда их вакцинируют. Какой-то тотальной вакцинации у нас против клещевого энцефалита нет. Вакцина хорошего качества и ее достаточно», — добавил вирусолог.

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Клещи начинают свою сезонную активность в апреле, а заболевания среди людей появляются в мае. Об этом в беседе с URA.RU сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. «Клещи начинают появляться в апреле. И спустя 3-4 недели может начаться заражение людей вирусом клещевого энцефалита. Особенно это в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке. В меньшей степени в европейской части России такие вещи возможны. Заболевания появляются в мае», — сказал Анатолий Альтштейн. Профессор отметил, что вакцину против клещевого энцефалита рекомендуется ставить гражданам, которые проживают за пределами европейской части России. «Весна и лето время для клещевого энцефалита. Прививки делаются только в определенных регионах, а также, когда люди едут из европейской части России в те места, где много клещей, тогда их вакцинируют. Какой-то тотальной вакцинации у нас против клещевого энцефалита нет. Вакцина хорошего качества и ее достаточно», — добавил вирусолог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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