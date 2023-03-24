В Екатеринбурге женщина покончила с собой, предварительно убив своих детей

Женщина убила двоих своих детей
новость из сюжетаВ Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство
Стали известны подробности обнаруженного на улице Техническая, 148 тела женщины. Перед тем, как покончить с собой, женщина убила своих детей пяти и восьми лет. Об этом сообщил источник URA.RU в силовом ведомстве.
«Погибшую звали Наталья. Она жила с мужем и двумя детьми в частном секторе. Детям было около 6 и 8 лет. Сегодня Наталья убила их, после этого она совершила самоубийство», — поделился источник.
Ранее URA.RU сообщало о найденном трупе женщины на Сортировке в Екатеринбурге. Ее обнаружили во дворе.
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