24 марта 2023

В Екатеринбурге женщина покончила с собой, предварительно убив своих детей

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, дежурная часть, 02, 112, следственная группа, автомобиль полиции
Женщина убила двоих своих детей Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство

Стали известны подробности обнаруженного на улице Техническая, 148 тела женщины. Перед тем, как покончить с собой, женщина убила своих детей пяти и восьми лет. Об этом сообщил источник URA.RU в силовом ведомстве.

«Погибшую звали Наталья. Она жила с мужем и двумя детьми в частном секторе. Детям было около 6 и 8 лет. Сегодня Наталья убила их, после этого она совершила самоубийство», — поделился источник.

Ранее URA.RU сообщало о найденном трупе женщины на Сортировке в Екатеринбурге. Ее обнаружили во дворе.

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Стали известны подробности обнаруженного на улице Техническая, 148 тела женщины. Перед тем, как покончить с собой, женщина убила своих детей пяти и восьми лет. Об этом сообщил источник URA.RU в силовом ведомстве. «Погибшую звали Наталья. Она жила с мужем и двумя детьми в частном секторе. Детям было около 6 и 8 лет. Сегодня Наталья убила их, после этого она совершила самоубийство», — поделился источник. Ранее URA.RU сообщало о найденном трупе женщины на Сортировке в Екатеринбурге. Ее обнаружили во дворе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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