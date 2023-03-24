24 марта 2023

Екатеринбурженка, убившая детей и себя, оставила записку

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело женщины обнаружили днем 25 марта Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство

Екатеринбурженка, убившая двух сыновей (пяти и восьми лет), а затем покончившая с собой, оставила записку. Ее содержание позволило силовикам отыскать детские трупы, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«В записке не сказано, почему она это сделала. Там только адрес с телами [детей]», — поделился собеседник.

Как писало URA.RU, тело женщины обнаружили во дворе на улице Технической, 148. Туда Наталья пришла из частного дома на ул. Леваневского, где жила со своим мужем и детьми. Супруг в момент трагедии был на работе. Он, по предварительным данным, железнодорожник.

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Екатеринбурженка, убившая двух сыновей (пяти и восьми лет), а затем покончившая с собой, оставила записку. Ее содержание позволило силовикам отыскать детские трупы, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «В записке не сказано, почему она это сделала. Там только адрес с телами [детей]», — поделился собеседник. Как писало URA.RU, тело женщины обнаружили во дворе на улице Технической, 148. Туда Наталья пришла из частного дома на ул. Леваневского, где жила со своим мужем и детьми. Супруг в момент трагедии был на работе. Он, по предварительным данным, железнодорожник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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