Екатеринбурженка, убившая детей и себя, оставила записку

Тело женщины обнаружили днем 25 марта
новость из сюжетаВ Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство
Екатеринбурженка, убившая двух сыновей (пяти и восьми лет), а затем покончившая с собой, оставила записку. Ее содержание позволило силовикам отыскать детские трупы, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.
«В записке не сказано, почему она это сделала. Там только адрес с телами [детей]», — поделился собеседник.
Как писало URA.RU, тело женщины обнаружили во дворе на улице Технической, 148. Туда Наталья пришла из частного дома на ул. Леваневского, где жила со своим мужем и детьми. Супруг в момент трагедии был на работе. Он, по предварительным данным, железнодорожник.
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