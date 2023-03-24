В Екатеринбурге побит температурный рекорд 35-летней давности

В Екатеринбурге побит температурный рекорд, который держался с 1988 года. Днем 25 марта в столице Свердловской области было +12,9 градуса тепла, сообщили синоптики в соцсети.
«В Екатеринбурге днем 25 марта температура была +12,9 градуса. Предыдущий температурный рекорд +12,2 градуса тепла держался с 1988 года», — сообщили синоптики в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
При этом среднесуточная температура была +7,3 градуса. По данным синоптиков, это самый теплый день 25 марта за последние 60 лет.
Ранее URA.RU сообщало, что весна в Екатеринбурге пока будет преимущественно пасмурной. Синоптики прогнозировали 26 марта мокрый снег, а на следующий день обещали дождливую погоду.
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