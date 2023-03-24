24 марта 2023

В Екатеринбурге побит температурный рекорд 35-летней давности

© Служба новостей «URA.RU»
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Днем 25 марта в Екатеринбурге было +12,9 градуса тепла Фото:

В Екатеринбурге побит температурный рекорд, который держался с 1988 года. Днем 25 марта в столице Свердловской области было +12,9 градуса тепла, сообщили синоптики в соцсети.

«В Екатеринбурге днем 25 марта температура была +12,9 градуса. Предыдущий температурный рекорд +12,2 градуса тепла держался с 1988 года», — сообщили синоптики в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

При этом среднесуточная температура была +7,3 градуса. По данным синоптиков, это самый теплый день 25 марта за последние 60 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что весна в Екатеринбурге пока будет преимущественно пасмурной. Синоптики прогнозировали 26 марта мокрый снег, а на следующий день обещали дождливую погоду.

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В Екатеринбурге побит температурный рекорд, который держался с 1988 года. Днем 25 марта в столице Свердловской области было +12,9 градуса тепла, сообщили синоптики в соцсети. «В Екатеринбурге днем 25 марта температура была +12,9 градуса. Предыдущий температурный рекорд +12,2 градуса тепла держался с 1988 года», — сообщили синоптики в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». При этом среднесуточная температура была +7,3 градуса. По данным синоптиков, это самый теплый день 25 марта за последние 60 лет. Ранее URA.RU сообщало, что весна в Екатеринбурге пока будет преимущественно пасмурной. Синоптики прогнозировали 26 марта мокрый снег, а на следующий день обещали дождливую погоду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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