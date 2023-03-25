Путин обозначил отличие пенсионной реформы во Франции от российской

26 марта 2023 в 01:34 Размер текста - 17 +

Пенсионная реформа во Франции проводится жестче, чем в России, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России в отличии от Франции сохранены все льготные режимы досрочного выхода на пенсию и сохранилась разница в пять лет между выходом на пенсию женщин и мужчин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что пенсионная реформа во Франции проводится жестче, чем в России. «У нас сохранилась разница в пять лет между выходом на пенсию женщин и мужчин. Во Франции нет такой разницы. Одинаковый возраст выхода на пенсию. Мы сохранили все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции, насколько мне известно, нет. Там все эти льготные режимы досрочного выхода ликвидированы», — ответил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, который поинтересовался мнением главы государства по поводу протестов против пенсионной реформы во Франции. Трансляция интервью велась на канале «Россия-24». По мнению президента РФ, такой подход французских властей воспринимается гражданами как избыточно жесткий и несправедливый. Путин отметил, что разные условия труда все-таки требуют разных подходов и с точки зрения выхода на пенсию. Во Франции без голосования парламента решили повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. На этой неделе по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. На фоне забастовки в стране было организовано порядка 240 акций протеста. Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов считает, что основной ошибкой президента Франции Эммануэля Макрона стало принятие закона о повышении пенсионного возраста без одобрения парламента, так как это подрывает демократические устои страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России в отличии от Франции сохранены все льготные режимы досрочного выхода на пенсию и сохранилась разница в пять лет между выходом на пенсию женщин и мужчин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что пенсионная реформа во Франции проводится жестче, чем в России. «У нас сохранилась разница в пять лет между выходом на пенсию женщин и мужчин. Во Франции нет такой разницы. Одинаковый возраст выхода на пенсию. Мы сохранили все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции, насколько мне известно, нет. Там все эти льготные режимы досрочного выхода ликвидированы», — ответил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, который поинтересовался мнением главы государства по поводу протестов против пенсионной реформы во Франции. Трансляция интервью велась на канале «Россия-24». По мнению президента РФ, такой подход французских властей воспринимается гражданами как избыточно жесткий и несправедливый. Путин отметил, что разные условия труда все-таки требуют разных подходов и с точки зрения выхода на пенсию. Во Франции без голосования парламента решили повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. На этой неделе по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. На фоне забастовки в стране было организовано порядка 240 акций протеста. Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов считает, что основной ошибкой президента Франции Эммануэля Макрона стало принятие закона о повышении пенсионного возраста без одобрения парламента, так как это подрывает демократические устои страны.