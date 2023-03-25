Политолог Осипов назвал главную ошибку Макрона на посту президента

25 марта 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

У Эммануэля Макрона год назад начался второй президентский срок Фото: Официальный сайт Европарламента Основной ошибкой президента Франции Эммануэля Макрона стало принятие закона о повышении пенсионного возраста без одобрения парламента, так как это подрывает демократические устои страны. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов. «Неправильная тактика — принятие закона [о повышении пенсионного возраста] в обход парламента — расширила кризис, вывела его за рамки пенсионной реформы. Теперь уже это кризис демократии и управления обществом, доверия к институтам власти», — цитирует NEWS.ru Осипова. По его словам, у президента Франции пока еще сильные позиции, но в среднесрочной перспективе у него есть угроза неблагоприятных обстоятельств. Политолог отметил, что Макрон не собирается избираться на второй срок через четыре года, поэтому его рейтинг может снизиться. Макрон стал президентом в 2017 году. Макрон оказался самым молодым президентом в истории страны, на момент вступления в должность ему было 39 лет. На выборах он обошел кандидата от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. В 2022 году Макрон переизбрался и снова стал лидером Франции. Выборы президента проводятся раз в пять лет, следующие пройдут в 2027 году.

Основной ошибкой президента Франции Эммануэля Макрона стало принятие закона о повышении пенсионного возраста без одобрения парламента, так как это подрывает демократические устои страны. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов. «Неправильная тактика — принятие закона [о повышении пенсионного возраста] в обход парламента — расширила кризис, вывела его за рамки пенсионной реформы. Теперь уже это кризис демократии и управления обществом, доверия к институтам власти», — цитирует NEWS.ru Осипова. По его словам, у президента Франции пока еще сильные позиции, но в среднесрочной перспективе у него есть угроза неблагоприятных обстоятельств. Политолог отметил, что Макрон не собирается избираться на второй срок через четыре года, поэтому его рейтинг может снизиться. Макрон стал президентом в 2017 году. Макрон оказался самым молодым президентом в истории страны, на момент вступления в должность ему было 39 лет. На выборах он обошел кандидата от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. В 2022 году Макрон переизбрался и снова стал лидером Франции. Выборы президента проводятся раз в пять лет, следующие пройдут в 2027 году.