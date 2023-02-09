Рыбак из ХМАО рассказал, где ловятся щуки и окуни. Фото

Рыбак из ХМАО Виталий Вент выловил большую щуку и десятки окуней в озере Вышка

10 февраля 2023 в 06:38 Размер текста - 17 +

Виталий Вент выловил в Белоярском районе 70 окуней и пятикилограммовую щуку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рыбак из ХМАО Виталий Вент рассказал о рыбалке на озере Вышка в Белоярском районе. Он выловил пятикилограммовую щуку и семьдесят окуней, о чем написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Добрался до озера Вышка, оно очень трудное, рассчитывать на легкую рыбалку здесь не стоит. Много лунок, много ходьбы — в итоге 70 штук окуней», — написал Виталий Вент в соцсети. Во время ловли у него оборвалось две блесны. Кроме окуней, он поймал на жерлицу щуку весом почти в пять килограммов. Ранее URA.RU рассказало, что рыбачка из Сургута Юлия Рашитова наловила больших окуней. А тюменец Артем Кузнецов выловил на озерах в ХМАО щуку весом более семи килограммов. Виталий Вент со щукой Фото: Виталий Вент, Вк Трофеи после рыбалки Фото: Виталий Вент, Вк

Рыбак из ХМАО Виталий Вент рассказал о рыбалке на озере Вышка в Белоярском районе. Он выловил пятикилограммовую щуку и семьдесят окуней, о чем написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Добрался до озера Вышка, оно очень трудное, рассчитывать на легкую рыбалку здесь не стоит. Много лунок, много ходьбы — в итоге 70 штук окуней», — написал Виталий Вент в соцсети. Во время ловли у него оборвалось две блесны. Кроме окуней, он поймал на жерлицу щуку весом почти в пять килограммов. Ранее URA.RU рассказало, что рыбачка из Сургута Юлия Рашитова наловила больших окуней. А тюменец Артем Кузнецов выловил на озерах в ХМАО щуку весом более семи килограммов.