09 февраля 2023
08 февраля 2023

Рыбак из ХМАО рассказал, где ловятся щуки и окуни. Фото

Рыбак из ХМАО Виталий Вент выловил большую щуку и десятки окуней в озере Вышка
© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Вент выловил в Белоярском районе 70 окуней и пятикилограммовую щуку Фото:

Рыбак из ХМАО Виталий Вент рассказал о рыбалке на озере Вышка в Белоярском районе. Он выловил пятикилограммовую щуку и семьдесят окуней, о чем написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Добрался до озера Вышка, оно очень трудное, рассчитывать на легкую рыбалку здесь не стоит. Много лунок, много ходьбы — в итоге 70 штук окуней», — написал Виталий Вент в соцсети.

Во время ловли у него оборвалось две блесны. Кроме окуней, он поймал на жерлицу щуку весом почти в пять килограммов.

Ранее URA.RU рассказало, что рыбачка из Сургута Юлия Рашитова наловила больших окуней. А тюменец Артем Кузнецов выловил на озерах в ХМАО щуку весом более семи килограммов.

Виталий Вент со щукой
Фото:
Трофеи после рыбалки
Фото:

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Рыбак из ХМАО Виталий Вент рассказал о рыбалке на озере Вышка в Белоярском районе. Он выловил пятикилограммовую щуку и семьдесят окуней, о чем написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Добрался до озера Вышка, оно очень трудное, рассчитывать на легкую рыбалку здесь не стоит. Много лунок, много ходьбы — в итоге 70 штук окуней», — написал Виталий Вент в соцсети. Во время ловли у него оборвалось две блесны. Кроме окуней, он поймал на жерлицу щуку весом почти в пять килограммов. Ранее URA.RU рассказало, что рыбачка из Сургута Юлия Рашитова наловила больших окуней. А тюменец Артем Кузнецов выловил на озерах в ХМАО щуку весом более семи килограммов.
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