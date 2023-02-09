Рыбак из ХМАО Виталий Вент рассказал о рыбалке на озере Вышка в Белоярском районе. Он выловил пятикилограммовую щуку и семьдесят окуней, о чем написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Добрался до озера Вышка, оно очень трудное, рассчитывать на легкую рыбалку здесь не стоит. Много лунок, много ходьбы — в итоге 70 штук окуней», — написал Виталий Вент в соцсети.
Во время ловли у него оборвалось две блесны. Кроме окуней, он поймал на жерлицу щуку весом почти в пять килограммов.
Ранее URA.RU рассказало, что рыбачка из Сургута Юлия Рашитова наловила больших окуней. А тюменец Артем Кузнецов выловил на озерах в ХМАО щуку весом более семи килограммов.
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