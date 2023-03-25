Пять человек погибли в ДТП на челябинской трассе. Видео

26 марта 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

Авария произошла на трассе под Троицком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фура столкнулась с легковым автомобилем в Челябинской области. В результате аварии погибло пять человек, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Сегодня ночью сотрудники МЧС ликвидировали последствия ДТП на трассе в Троицком муниципальном районе. Столкнулись грузовой и легковой автомобили. Водитель и четыре пассажира легковушки погибли», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что авария произошла на 117-м километре трассы А-310 Челябинск-Троицк в 04:46. Погибших из легкового автомобиля пришлось деблокировать. Ранее на трассе М5-Урал в 15 километрах от Челябинска столкнулись три фуры. В аварии никто не пострадал.

Фура столкнулась с легковым автомобилем в Челябинской области. В результате аварии погибло пять человек, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Сегодня ночью сотрудники МЧС ликвидировали последствия ДТП на трассе в Троицком муниципальном районе. Столкнулись грузовой и легковой автомобили. Водитель и четыре пассажира легковушки погибли», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что авария произошла на 117-м километре трассы А-310 Челябинск-Троицк в 04:46. Погибших из легкового автомобиля пришлось деблокировать. Ранее на трассе М5-Урал в 15 километрах от Челябинска столкнулись три фуры. В аварии никто не пострадал.