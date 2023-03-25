Авария произошла на трассе под Троицком
Фура столкнулась с легковым автомобилем в Челябинской области. В результате аварии погибло пять человек, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
«Сегодня ночью сотрудники МЧС ликвидировали последствия ДТП на трассе в Троицком муниципальном районе. Столкнулись грузовой и легковой автомобили. Водитель и четыре пассажира легковушки погибли», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что авария произошла на 117-м километре трассы А-310 Челябинск-Троицк в 04:46. Погибших из легкового автомобиля пришлось деблокировать.
Ранее на трассе М5-Урал в 15 километрах от Челябинска столкнулись три фуры. В аварии никто не пострадал.
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