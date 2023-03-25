25 марта 2023
24 марта 2023

Пять человек погибли в ДТП на челябинской трассе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
Авария произошла на трассе под Троицком Фото:

Фура столкнулась с легковым автомобилем в Челябинской области. В результате аварии погибло пять человек, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сегодня ночью сотрудники МЧС ликвидировали последствия ДТП на трассе в Троицком муниципальном районе. Столкнулись грузовой и легковой автомобили. Водитель и четыре пассажира легковушки погибли», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что авария произошла на 117-м километре трассы А-310 Челябинск-Троицк в 04:46. Погибших из легкового автомобиля пришлось деблокировать.

Ранее на трассе М5-Урал в 15 километрах от Челябинска столкнулись три фуры. В аварии никто не пострадал.

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Фура столкнулась с легковым автомобилем в Челябинской области. В результате аварии погибло пять человек, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Сегодня ночью сотрудники МЧС ликвидировали последствия ДТП на трассе в Троицком муниципальном районе. Столкнулись грузовой и легковой автомобили. Водитель и четыре пассажира легковушки погибли», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что авария произошла на 117-м километре трассы А-310 Челябинск-Троицк в 04:46. Погибших из легкового автомобиля пришлось деблокировать. Ранее на трассе М5-Урал в 15 километрах от Челябинска столкнулись три фуры. В аварии никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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