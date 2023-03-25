Компания подростков разбилась насмерть на трассе в Челябинской области. Фото

26 марта 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

В машине, которая влетела в фуру под Троицком, ехали подростки Фото: Илья Московец © URA.RU В легковом автомобиле, который влетел в фуру под Троицком (Челябинская область), находилась компания несовершеннолетних. Все пятеро погибли, сообщили в ГИБДД по Челябинской области. «По предварительным данным, компания ехала из поселка Ясные Поляны в поселок Карсы Троицкого района. За рулем „ВАЗ-21102“ находилась девушка 2001 года рождения. В салоне авто ехали двое юношей и две девочки-подростка в возрасте от 13 до 15 лет», — рассказали в Госавтоинспекции. Уточняется, что у девушки-водителя был стаж управления транспортным средством с 2019 года. К административной ответственности за нарушение ПДД она ни разу не привлекалась. Авария с пятью погибшими произошла в воскресенье ночью на 117-м километре трассы Челябинск-Троицк. Легковушка столкнулась во встречным большегрузом Iveco. В легковушке погибли водитель и четверо пассажиров. Управление ГИБДД по Челябинской области Управление ГИБДД по Челябинской области

В легковом автомобиле, который влетел в фуру под Троицком (Челябинская область), находилась компания несовершеннолетних. Все пятеро погибли, сообщили в ГИБДД по Челябинской области. «По предварительным данным, компания ехала из поселка Ясные Поляны в поселок Карсы Троицкого района. За рулем „ВАЗ-21102“ находилась девушка 2001 года рождения. В салоне авто ехали двое юношей и две девочки-подростка в возрасте от 13 до 15 лет», — рассказали в Госавтоинспекции. Уточняется, что у девушки-водителя был стаж управления транспортным средством с 2019 года. К административной ответственности за нарушение ПДД она ни разу не привлекалась. Авария с пятью погибшими произошла в воскресенье ночью на 117-м километре трассы Челябинск-Троицк. Легковушка столкнулась во встречным большегрузом Iveco. В легковушке погибли водитель и четверо пассажиров.