25 марта 2023
24 марта 2023

Компания подростков разбилась насмерть на трассе в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В машине, которая влетела в фуру под Троицком, ехали подростки Фото:

В легковом автомобиле, который влетел в фуру под Троицком (Челябинская область), находилась компания несовершеннолетних. Все пятеро погибли, сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

«По предварительным данным, компания ехала из поселка Ясные Поляны в поселок Карсы Троицкого района. За рулем „ВАЗ-21102“ находилась девушка 2001 года рождения. В салоне авто ехали двое юношей и две девочки-подростка в возрасте от 13 до 15 лет», — рассказали в Госавтоинспекции.

Уточняется, что у девушки-водителя был стаж управления транспортным средством с 2019 года. К административной ответственности за нарушение ПДД она ни разу не привлекалась.

Авария с пятью погибшими произошла в воскресенье ночью на 117-м километре трассы Челябинск-Троицк. Легковушка столкнулась во встречным большегрузом Iveco. В легковушке погибли водитель и четверо пассажиров.

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В легковом автомобиле, который влетел в фуру под Троицком (Челябинская область), находилась компания несовершеннолетних. Все пятеро погибли, сообщили в ГИБДД по Челябинской области. «По предварительным данным, компания ехала из поселка Ясные Поляны в поселок Карсы Троицкого района. За рулем „ВАЗ-21102“ находилась девушка 2001 года рождения. В салоне авто ехали двое юношей и две девочки-подростка в возрасте от 13 до 15 лет», — рассказали в Госавтоинспекции. Уточняется, что у девушки-водителя был стаж управления транспортным средством с 2019 года. К административной ответственности за нарушение ПДД она ни разу не привлекалась. Авария с пятью погибшими произошла в воскресенье ночью на 117-м километре трассы Челябинск-Троицк. Легковушка столкнулась во встречным большегрузом Iveco. В легковушке погибли водитель и четверо пассажиров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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