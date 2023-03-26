Рогов: в Запорожье местный житель устроил самосуд над солдатами ВСУ

Житель подконтрольного Киеву города в Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В Гуляйполе (город в Запорожье, подконтрольный Киеву — прим. URA.RU) местный житель устроил самосуд <…> Один из боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался избить местного жителя, но тот дал отпор, забрал оружие, убил обидчика и ранил еще троих его сослуживцев», — рассказал Владимир Рогов агентству РИА Новости. Также он подчеркнул, что Киев пытается обвинить напавшего гражданина в пророссийских взглядах.
Ранее Рогов подчеркивал, что украинские власти переживают, что все больше их граждан желают мира с Россией. Также военнопленный украинский солдат рассказывал, что бригада ВСУ, которая располагается под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), угрожала расстрелом новобранцев из числа мобилизованных за уход со своих позиций.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!