В Запорожье назвали главный страх Зеленского

Рогов: властей Киева пугает, что все больше украинцев желают мира с РФ

11 марта 2023 в 07:25 Размер текста - 17 +

Все больше людей на Украине хотят мира с РФ и это становится проблемой для Владимира Зеленского, подчеркнул Владимир Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все больше жителей Украины хотят мира с Россией, так как устали от боевых действий. И власти, в том числе и лично президент Украины Владимир Зеленский, этого боятся. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Самое опасное для режима Зеленского — это мир. <…> Поэтому боевые действия — это необходимое состояние Украины для сохранения власти режима Зеленского. <…> Все больше людей хотят мира. Они [власти Украины] прекрасно знают, что люди не хотят воевать», — подчеркнул Владимир Рогов, передает ТАСС. По его мнению, власти Украины боятся социальных столкновений внутри страны. Рогов считает, что после окончания спецоперации РФ, в мирное время киевскому режиму придется отвечать за свои действия, которые ранее можно было бы списать как вынужденные. Ранее секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что все больше украинцев поддерживают мирные переговоры с Россией. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что двусторонние отношения России и Украины неизбежны. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. С начала операции Москва и Киев предпринимали несколько попыток разрешить конфликт мирным путем, но переговоры ни к чему не привели, напоминает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все больше жителей Украины хотят мира с Россией, так как устали от боевых действий. И власти, в том числе и лично президент Украины Владимир Зеленский, этого боятся. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Самое опасное для режима Зеленского — это мир. <…> Поэтому боевые действия — это необходимое состояние Украины для сохранения власти режима Зеленского. <…> Все больше людей хотят мира. Они [власти Украины] прекрасно знают, что люди не хотят воевать», — подчеркнул Владимир Рогов, передает ТАСС. По его мнению, власти Украины боятся социальных столкновений внутри страны. Рогов считает, что после окончания спецоперации РФ, в мирное время киевскому режиму придется отвечать за свои действия, которые ранее можно было бы списать как вынужденные. Ранее секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что все больше украинцев поддерживают мирные переговоры с Россией. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что двусторонние отношения России и Украины неизбежны. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. С начала операции Москва и Киев предпринимали несколько попыток разрешить конфликт мирным путем, но переговоры ни к чему не привели, напоминает телеканал 360.