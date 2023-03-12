Боец ВСУ: офицеры под Авдеевкой грозят новобранцам расстрелом

13 марта 2023 в 07:29 Размер текста - 17 +

Офицеры ВСУ угрожали своим новобранцам расстрелом за уход с передовых позиций Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Офицеры 53 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), располагающейся под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), угрожают новобранцам расстрелом за уход со своих позиций. Об этом рассказал военнопленный ВСУ. «Если будете назад отступать, к нам, к офицерам на командно-наблюдательный пункт, говорят: «Будем стрелять», — передает слова военнопленного РИА Новости. Он добавил, что давно планировал отказаться от своих воинских обязанностей на передовой и до последнего ожидал ротации, чтобы покинуть передовые позиции, так как за отказ на линии фронта предполагается лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Что касается тыловых районов, то там военным ВСУ за отказ дают меньший срок, заключил боец. Ранее военный политолог Олег Иванников рассказал о случаях расстрелов в рядах ВСУ своих собственных медиков, которые вывозили с линии фронта солдат, симулирующих ранения. Также советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о расстреле украинскими боевиками польских наемников, передает RT.

Офицеры 53 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), располагающейся под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), угрожают новобранцам расстрелом за уход со своих позиций. Об этом рассказал военнопленный ВСУ. «Если будете назад отступать, к нам, к офицерам на командно-наблюдательный пункт, говорят: «Будем стрелять», — передает слова военнопленного РИА Новости. Он добавил, что давно планировал отказаться от своих воинских обязанностей на передовой и до последнего ожидал ротации, чтобы покинуть передовые позиции, так как за отказ на линии фронта предполагается лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Что касается тыловых районов, то там военным ВСУ за отказ дают меньший срок, заключил боец. Ранее военный политолог Олег Иванников рассказал о случаях расстрелов в рядах ВСУ своих собственных медиков, которые вывозили с линии фронта солдат, симулирующих ранения. Также советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о расстреле украинскими боевиками польских наемников, передает RT.