25 марта 2023
24 марта 2023

Жители города в ХМАО выбирают мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург , выборы, голосование, выборы2022
Жители Лянтора 26 марта выбирают мэра Фото:

В Лянторе (Сургутский район ХМАО) 26 марта местные жители выбирают мэра. К полудню в городе проголосовало 2117 избирателей, сообщил URA.RU председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Сургутского района Андрей Чижов.

«На 12:00 проголосовало 2117 избирателей, это 8,21%. 13 избирательных участков открылись в 8 утра», — рассказал Чижов.

За пост мэра Лянтора борются четыре кандидата: Алексей Луценко, Жанат Нурумова, Евгений Хамутовский, Диана Пальянова. На сайте избиркома ХМАО отмечается, что всего было подано 11 заявок.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава Лянтора Сергей Махиня ушел в отставку. Поводом стало неисполнение решения суда об устранении конфликта интересов с его дочерью, которая занимала руководящую должность в городском культурно-спортивном комплексе «Юбилейный».

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В Лянторе (Сургутский район ХМАО) 26 марта местные жители выбирают мэра. К полудню в городе проголосовало 2117 избирателей, сообщил URA.RU председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Сургутского района Андрей Чижов. «На 12:00 проголосовало 2117 избирателей, это 8,21%. 13 избирательных участков открылись в 8 утра», — рассказал Чижов. За пост мэра Лянтора борются четыре кандидата: Алексей Луценко, Жанат Нурумова, Евгений Хамутовский, Диана Пальянова. На сайте избиркома ХМАО отмечается, что всего было подано 11 заявок. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Лянтора Сергей Махиня ушел в отставку. Поводом стало неисполнение решения суда об устранении конфликта интересов с его дочерью, которая занимала руководящую должность в городском культурно-спортивном комплексе «Юбилейный».
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