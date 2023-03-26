Многодетная семья может снизить размер НДФЛ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России действует множество способов поддержки многодетных семей. URA.RU приводит главную информацию о выплатах для многодетных семей и способах их получения.

Какая семья в России считается многодетной

В основном в РФ семья считается многодетной, если в ней воспитываются трое или больше несовершеннолетних детей. Однако в некоторых регионах многодетной считается семья с двумя детьми, например, на Крайнем Севере.

Какие есть льготы для многодетных семей

Семья с тремя несовершеннолетними детьми может получать льготы на трех уровнях: федеральном, региональном и местном. Например, семья может не платить транспортный налог в некоторых регионах. В других субъектах РФ от уплаты налога освобождается только одна машина одного из родителей. Также это зависит от лимита мощности автомобиля: в некоторых регионах 150 лошадиных сил, в других 200.

Дети могут бесплатно пользоваться услугами городского и пригородного транспорта. Для получения таких льгот следует оформить социальную карту или проездной с соответствующим тарифом. Однако бесплатный проезд может не действовать на маршрутах частных перевозчиков.

Многодетная семья может снизить количество денег, которое государство забирает в качестве подоходного дохода (НДФЛ). Например, на первого и второго ребенка налоговый вычет составляет 1400 рублей на каждого, за третьего — 3000 рублей. За детей-инвалидов полагается компенсация от 6000 до 12 000 рублей. Сумма налогового вычета на каждого ребенка вычитается из общего дохода семьи. Такие льготы действует до определенного момента: пока годовой доход семьи не превысит 350 000 рублей.

Многодетные семьи могут рассчитывать на скидку на оплату коммунальных услуг до 30%. На местном уровне уровень скидки может быть выше. Однако скидка не действует на оплату капитального ремонта.

Можно снизить налог на земельный участок. При 800 квадратных метрах площади семья заплатит только за 200 «квадратов». Если участок меньше или равен 600 квадратных метров, то семью освобождают от уплаты. Такие правила действуют только для одного участка.

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Региональные льготы для многодетных семей

Такой тип выплат зависит от региона. В Московской области действует закон «О мерах социальной поддержки семьи и детей». Он позволяет вернуть 50% от оплаты коммунальных услуг, получить бесплатный проезд в общественном транспорте.

Какие выплаты может получить многодетная семья в 2023 году

Семья из трех и более несовершеннолетних детей может получить материнский капитал, региональные выплаты на рождение ребенка. Также семья может воспользоваться правом на получение ипотечных каникул. Дети могут бесплатно посещать оздоровительные лагеря и санатории.

Как получить статус многодетной семьи

Чтобы получать все виды льгот, родители должны получить специальное удостоверение. Его можно оформить в МФЦ или через сайт «Госуслуги».

Для получения удостоверения нужны: справка о составе семьи по форме №9, паспорта, свидетельство о браке (если есть), свидетельства о рождении на всех детей. Если детям больше 14 лет, то следует взять паспорт ребенка.

Инфографика URA.RU