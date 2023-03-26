В Херсонской области заявили, что ВСУ начали использовать тактику Гитлера

Глава херсонского района Барбашов: ВСУ используют тактику нацисткой Германии, возводя укрепрайон под Снигиревкой

26 марта 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

ВСУ возводят оборонительные сооружения в Херсонском районе Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ возводят оборонительные сооружения под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец, чтобы выманить российских военных сражаться в этом регионе. В 1944 году военные нацисткой Германии планировали сделать то же самое, однако были окружены и разгромлены. Об этом заявил глава российской администрации Снигиревского района (Херсонская область) Юрий Барбашов. «В настоящее время по всей линии правого берега реки Ингулец украинскими вооруженными формированиями производится возведение долговременных сооружений. Также возводятся долговременные сооружения в Павловке, Евгеновке, Иванокепено», — рассказал Юрий Барбашов в интервью с РИА Новости. Он отметил, что ВСУ планируют выманить армию Россию к укрепрайону на высоком правом берегу Ингульца. В 1944 году армия нацисткой Германии планировала провести такую же операцию, однако солдаты СССР нанесли поражение противнику в этом регионе. Барбашов отметил, что ВСУ пытаются дезинформировать Россию. По его словам, украинская техника хаотично перемещается между селами. При перемещении техники ее гула не слышно, потому что ВСУ включают звук сирен. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к весеннему контрнаступлению. Он отметил, что ВСУ не хватает танков, РСЗО HIMARS и боеприпасов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ возводят оборонительные сооружения под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец, чтобы выманить российских военных сражаться в этом регионе. В 1944 году военные нацисткой Германии планировали сделать то же самое, однако были окружены и разгромлены. Об этом заявил глава российской администрации Снигиревского района (Херсонская область) Юрий Барбашов. «В настоящее время по всей линии правого берега реки Ингулец украинскими вооруженными формированиями производится возведение долговременных сооружений. Также возводятся долговременные сооружения в Павловке, Евгеновке, Иванокепено», — рассказал Юрий Барбашов в интервью с РИА Новости. Он отметил, что ВСУ планируют выманить армию Россию к укрепрайону на высоком правом берегу Ингульца. В 1944 году армия нацисткой Германии планировала провести такую же операцию, однако солдаты СССР нанесли поражение противнику в этом регионе. Барбашов отметил, что ВСУ пытаются дезинформировать Россию. По его словам, украинская техника хаотично перемещается между селами. При перемещении техники ее гула не слышно, потому что ВСУ включают звук сирен. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к весеннему контрнаступлению. Он отметил, что ВСУ не хватает танков, РСЗО HIMARS и боеприпасов.