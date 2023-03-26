В городе Киреевске Тульской области произошел взрыв, в результате которого образовалась воронка. Воронка была обнаружена вблизи жилых домов.
«В Тульской области прозвучал сильный взрыв. Местные жители сообщают о появившейся воронке», — передает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей. Они сообщили, что взрыв было слышно во всем городе, дрожали окна и стены. Они предполагают, что взрыв мог стать последствием работы беспилотника.
Местные власти не прокомментировали происшествие. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.
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