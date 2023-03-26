Вильфанд назвал март аномальным для Урала и Сибири

27 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

В марте на Урале и в Сибири температура была выше нормы на 8-12 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В марте на Урале и в Сибири были теплые воздушные массы, из-за чего снег в этих регионах растаял на месяц раньше обычного, что является редким событием. Об этом в разговоре с URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд. «Всю вторую декаду марта, даже с конца первой декады, на Урале и в Сибири были очень теплые воздушные массы из Атлантики. Они обусловили такой ранний сход снежного покрова, почти на месяц раньше. Это редкий случай», — сказал Роман Вильфанд. Также температурный режим в регионах был выше усредненных за несколько дней данных, отметил метеоролог. «Длительный период времени в эти регионы перемещался очень теплый воздух из Атлантики. Причем не просто из умеренных широт Атлантики, а из южных. Температура была на 8-10-12 градусов выше нормы. Кроме того, шли осадки. Совместное влияние очень теплого воздуха с Атлантики и осадков сказалось на таянии снега», — добавил эксперт.

В марте на Урале и в Сибири были теплые воздушные массы, из-за чего снег в этих регионах растаял на месяц раньше обычного, что является редким событием. Об этом в разговоре с URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд. «Всю вторую декаду марта, даже с конца первой декады, на Урале и в Сибири были очень теплые воздушные массы из Атлантики. Они обусловили такой ранний сход снежного покрова, почти на месяц раньше. Это редкий случай», — сказал Роман Вильфанд. Также температурный режим в регионах был выше усредненных за несколько дней данных, отметил метеоролог. «Длительный период времени в эти регионы перемещался очень теплый воздух из Атлантики. Причем не просто из умеренных широт Атлантики, а из южных. Температура была на 8-10-12 градусов выше нормы. Кроме того, шли осадки. Совместное влияние очень теплого воздуха с Атлантики и осадков сказалось на таянии снега», — добавил эксперт.