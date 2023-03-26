26 марта 2023

Вильфанд назвал март аномальным для Урала и Сибири

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноги. Челябинск, тень, ноги, весна, девушка
В марте на Урале и в Сибири температура была выше нормы на 8-12 градусов Фото:

В марте на Урале и в Сибири были теплые воздушные массы, из-за чего снег в этих регионах растаял на месяц раньше обычного, что является редким событием. Об этом в разговоре с URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.

«Всю вторую декаду марта, даже с конца первой декады, на Урале и в Сибири были очень теплые воздушные массы из Атлантики. Они обусловили такой ранний сход снежного покрова, почти на месяц раньше. Это редкий случай», — сказал Роман Вильфанд.

Также температурный режим в регионах был выше усредненных за несколько дней данных, отметил метеоролог. «Длительный период времени в эти регионы перемещался очень теплый воздух из Атлантики. Причем не просто из умеренных широт Атлантики, а из южных. Температура была на 8-10-12 градусов выше нормы. Кроме того, шли осадки. Совместное влияние очень теплого воздуха с Атлантики и осадков сказалось на таянии снега», — добавил эксперт.

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В марте на Урале и в Сибири были теплые воздушные массы, из-за чего снег в этих регионах растаял на месяц раньше обычного, что является редким событием. Об этом в разговоре с URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд. «Всю вторую декаду марта, даже с конца первой декады, на Урале и в Сибири были очень теплые воздушные массы из Атлантики. Они обусловили такой ранний сход снежного покрова, почти на месяц раньше. Это редкий случай», — сказал Роман Вильфанд. Также температурный режим в регионах был выше усредненных за несколько дней данных, отметил метеоролог. «Длительный период времени в эти регионы перемещался очень теплый воздух из Атлантики. Причем не просто из умеренных широт Атлантики, а из южных. Температура была на 8-10-12 градусов выше нормы. Кроме того, шли осадки. Совместное влияние очень теплого воздуха с Атлантики и осадков сказалось на таянии снега», — добавил эксперт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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