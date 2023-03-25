Жители города в ХМАО выбрали нового главу

В Лянторе новым главой администрации стал Алексей Луценко

26 марта 2023 в 22:27 Размер текста - 17 +

В Лянторе новым мэром стал Алексей Луценко Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Лянторе (ХМАО) завершились выборы на пост главы администрации. По предварительным подсчетам голосов избирателей, новым мэром стал член партии «Единая Россия» Алексей Луценко, сообщил корреспонденту URA.RU председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Сургутского района Андрей Чижов. «По предварительным результатам, главой администрации Лянтора выбран Алексей Николаевич Лученко. Явка на избирательных участках составила 16 процентов», — рассказал Андрей Чижов. Ранее URA.RU рассказало, что 26 марта в Лянторе проходят выборы на пост мэра. На 12 часов дня в городе проголосовало более двух тысяч жителей, что составляет восемь процентов избирателей.

В Лянторе (ХМАО) завершились выборы на пост главы администрации. По предварительным подсчетам голосов избирателей, новым мэром стал член партии «Единая Россия» Алексей Луценко, сообщил корреспонденту URA.RU председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Сургутского района Андрей Чижов. «По предварительным результатам, главой администрации Лянтора выбран Алексей Николаевич Лученко. Явка на избирательных участках составила 16 процентов», — рассказал Андрей Чижов. Ранее URA.RU рассказало, что 26 марта в Лянторе проходят выборы на пост мэра. На 12 часов дня в городе проголосовало более двух тысяч жителей, что составляет восемь процентов избирателей.