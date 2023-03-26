Американский ветеран обозначил единственную причину, почему ВСУ еще воюют

Ветеран США Дрейвен: ВСУ продолжают сражаться только благодаря солдатам НАТО

27 марта 2023 в 00:34 Размер текста - 17 +

ВСУ продолжают сражаться только благодаря солдатам НАТО, считает Дрейвен Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия продолжает сражаться с российскими военнослужащими только благодаря солдатам НАТО. Об этом заявил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен. «Украина давно бы пала, если бы за нее сражались только украинские военные. Я не могу поверить, что это до сих пор обсуждают», — написал Дрейвен в Twitter. Он отметил, что США и их союзникам не составило труда заставить военных альянса отказаться от своих званий и надеть военную форму Украины. По мнению Дрейвена, эту информацию никогда официально не подтвердят, так как в случае поражения Украины никто из этих солдат не вернется домой. После того, как Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, западные страны стали помогать украинской стороне поставками вооружения и отправкой наемников. По информации газеты The New York Times, «интернациональном легионе» Украины состоит порядка 1,5 тысячи иностранных наемников. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, Киев использует иностранных наемников в разведывательных группах на Купянском направлении, пишет RT. Также военкоры сообщили, что в боях за Авдеевку уничтожена группа боевиков с польскими и грузинскими нашивками на форме, пишет MK .

Украинская армия продолжает сражаться с российскими военнослужащими только благодаря солдатам НАТО. Об этом заявил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен. «Украина давно бы пала, если бы за нее сражались только украинские военные. Я не могу поверить, что это до сих пор обсуждают», — написал Дрейвен в Twitter. Он отметил, что США и их союзникам не составило труда заставить военных альянса отказаться от своих званий и надеть военную форму Украины. По мнению Дрейвена, эту информацию никогда официально не подтвердят, так как в случае поражения Украины никто из этих солдат не вернется домой. После того, как Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, западные страны стали помогать украинской стороне поставками вооружения и отправкой наемников. По информации газеты The New York Times, «интернациональном легионе» Украины состоит порядка 1,5 тысячи иностранных наемников. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, Киев использует иностранных наемников в разведывательных группах на Купянском направлении, пишет RT. Также военкоры сообщили, что в боях за Авдеевку уничтожена группа боевиков с польскими и грузинскими нашивками на форме, пишет MK.