26 марта 2023

Американский ветеран обозначил единственную причину, почему ВСУ еще воюют

Ветеран США Дрейвен: ВСУ продолжают сражаться только благодаря солдатам НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, ВСУ, наемник, stock
ВСУ продолжают сражаться только благодаря солдатам НАТО, считает Дрейвен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия продолжает сражаться с российскими военнослужащими только благодаря солдатам НАТО. Об этом заявил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

«Украина давно бы пала, если бы за нее сражались только украинские военные. Я не могу поверить, что это до сих пор обсуждают», — написал Дрейвен в Twitter. Он отметил, что США и их союзникам не составило труда заставить военных альянса отказаться от своих званий и надеть военную форму Украины. По мнению Дрейвена, эту информацию никогда официально не подтвердят, так как в случае поражения Украины никто из этих солдат не вернется домой.

После того, как Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, западные страны стали помогать украинской стороне поставками вооружения и отправкой наемников. По информации газеты The New York Times, «интернациональном легионе» Украины состоит порядка 1,5 тысячи иностранных наемников. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, Киев использует иностранных наемников в разведывательных группах на Купянском направлении, пишет RT. Также военкоры сообщили, что в боях за Авдеевку уничтожена группа боевиков с польскими и грузинскими нашивками на форме, пишет MK.

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Украинская армия продолжает сражаться с российскими военнослужащими только благодаря солдатам НАТО. Об этом заявил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен. «Украина давно бы пала, если бы за нее сражались только украинские военные. Я не могу поверить, что это до сих пор обсуждают», — написал Дрейвен в Twitter. Он отметил, что США и их союзникам не составило труда заставить военных альянса отказаться от своих званий и надеть военную форму Украины. По мнению Дрейвена, эту информацию никогда официально не подтвердят, так как в случае поражения Украины никто из этих солдат не вернется домой. После того, как Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, западные страны стали помогать украинской стороне поставками вооружения и отправкой наемников. По информации газеты The New York Times, «интернациональном легионе» Украины состоит порядка 1,5 тысячи иностранных наемников. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, Киев использует иностранных наемников в разведывательных группах на Купянском направлении, пишет RT. Также военкоры сообщили, что в боях за Авдеевку уничтожена группа боевиков с польскими и грузинскими нашивками на форме, пишет MK.
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